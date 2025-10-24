[별별★토크] 재관람 부른다, 권해효의 美친 얼굴

권해효는 30년이 넘는 연기 경력 동안 수많은 캐릭터를 소화해왔다. 그중에서도 연상호 감독의 신작 ‘얼굴’에서 맡은 시각장애인 전각 장인 임영규 역은 특별한 의미를 지닌다. 영화는 눈이 보이지 않지만 최고의 도장을 새기는 장인 임영규와 그의 아들 동환(박정민)이 40년 전 사라진 어머니의 유골이 발견되면서 과거의 비밀을 추적하는 과정을 담았다.

권해효는 임영규라는 인물을 표현하기 위해 온전히 집중했다. “영화가 끝났을 때까지 최종 목적이었다. 이 영화는 우화 같은 느낌이다. 보이지 않는 사람이 전각을 한다는 게 받아들여져야 할 텐데, 외형부터 집중했던 부분이다”라고 설명했다. 시각장애인을 연기하며 말의 속도에도 신경 썼다. “경험상 시각장애인분들이 말을 빨리 하는 경우를 못 봤다. 약간 연관성이 있나 보다. 그런 것을 일상에서 본 게 도움 아닌 도움이 됐다”고 전했다.

분장 테스트 단계에서 렌즈를 끼니 뿌옇게 보이긴 했지만, 외형을 더 사실적으로 만들기 위해 머리를 자르기로 했다. “평생 보이지 않는 사람이 외형을 관리하는 것은 있을 수 없을 거다. 작품 제안받았을 때, 보이지 않는 사람이 시각예술을 할 수 있을까에 대해 설명하고자 하는 마음이었다”고 말했다.

영화는 제작비 약 2억여 원이 투입된 저예산 영화다. 연상호 감독의 주도하에 20여 명의 스태프가 13회차 만에 촬영을 마친, 기록적인 작품이다. 배우들은 최소한 출연료와 흥행 성적에 따른 러닝개런티를 받기로 하고 영화에 출연했다. 흥행이 약속된 상황이 아니기에 배우와 제작진 모두 ‘완성’이라는 의미를 두고 임했던 것. 권해효는 “작은 돈으로 만든 영화로 부각되지 않길 바랐다. 선입견이 있을 수 있기 때문이다. 이 영화를 만드는데, 메시지를 전하는데 가장 적절한 제작 방식이었다고 생각해주시면 좋겠다”고 했다.

그는 이 제작 방식을 음식에 비유했다. “거대 자본이 들어가면 많은 기획 준비 과정을 겪고, 단맛, 짠맛, 신맛, 매운맛을 다 내는기가 막힌 조미료가 들어간다. ‘얼굴’은 평소에 먹던 좋아하던 음식을 내밀었는데, 담백하고 맛있어요 재료의 맛이 나와요. 우리 집 음식인데 마음에 드세요? 이런 기분이다”라고 표현했다.

임영규라는 인물에 대해선 “자기 충돌이 되게 많은 사람”이라고 분석했다. 대사 작업도 쉽지 않았다. “우리가 일상에 쓰지 않는 말이다. 경멸, 멸시 이런 말들. 할 때는 어려웠다. 그 말을 하기 위한 방식으로 시간을 할애했다”고 털어놓았다. 하지만 이것이 영화가 주는 힘이었다. 연상호 감독과의 작업은 “화기애애하면서 잡생각 없이 촬영했다”고 전했다. “연 감독님이 빨리 찍기로 유명한데, 오후 7시 마감 예상이면 5시에 끝난다. 이번엔 처음으로 넘길 정도로 촘촘한 제작 스케줄 안에서 굉장히 집중하면서 찍었다”며 “배부른 소리처럼 들릴 수 있지만 이런 재밌는 작업을 한다고? 이런 느낌이었다”고 했다.

그는 “정말 어떤 영화를 촬영하기 전에 어떤 상업적인 결과뿐만 아니라 이 영화 다음에 어떤 반응일까까지도 크게 생각하지 않고 했던 영화다”라며 “개인적으로 60이 된다. 제 연기 인생에서도 제 나이와 함께 이동한 작품으로 기억될 것 같다. 두고두고 의미가 깊어질 것 같다”고 소회를 밝혔다.

영화는 개봉 25일 만에 관객 100만 명을 돌파하며 꾸준한 흥행을 이어가고 있다. 최근에는 제46회 청룡영화상에서 최우수작품상, 감독상을 비롯해 남우주연상(박정민), 남우조연상(권해효) 등 총 10개 부문 후보에 올라 화제를 모았다.

권해효는 마지막으로 “제가 35년 넘게 연기하면서 가장 좋은 작품은 뭐냐는 질문에 5~10년 후에 봐도 촌스럽지 않은 작품이라고 답한다. 그런 작품을 만들었다”며 “60대 접어든 권해효에게, 저를 추억하는 작품이 되면 좋겠다”라고 자부심을 드러냈다.

