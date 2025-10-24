[별별★토크] 박희순, 매력이 터져나온다…‘어쩔수가없다’

배우 박희순의 연기 인생에서 가장 중요한 순간 중 하나가 찾아왔다. 카리스마 넘치는 연기로 수많은 작품에서 강렬한 인상을 남겨온 그에게, 오랜 시간 품어왔던 꿈이 현실이 됐다. 연극 무대에서 영화 스크린으로 옮겨온 이후 줄곧 꿈꿔왔던 박찬욱 감독과의 작업. 그 숙원을 영화 ‘어쩔수가없다’를 통해 마침내 이뤄냈다.

영화는 완벽한 가정을 이뤘던 만수(이병헌)가 인생을 바쳤던 회사에서 갑자기 해고된 후 위태로운 가정을 지키기 위해 재취업 전쟁을 시작하는 이야기다. 박희순은 업계 불황 속에서도 잘나가는 제지 회사의 반장 자리를 지키고 있는 선출 역을 맡았다. 만수가 재취업을 위해 넘어야 할 캐릭터다.

박희순은 “출연 제안을 듣자마자 바로 하겠다고 했다. 박찬욱 감독님과의 작업은 제 버킷리스트였다”며 “연극에서 영화로 넘어오면서부터 감독님의 모든 작품을 좋아했다. 계속 진화하고 계신 모습이 존경스럽더라. 감독님의 세계를 엿보고 싶은 마음이 굉장히 컸는데, 출연 제안을 주셔서 미력하나마 도움을 드리고 싶었다”고 출연 계기를 전했다.

박찬욱 감독과의 작업에서 가장 놀라웠던 건 따로 있었다. “세계적인 감독이기에 영화적 기법을 이야기하실 줄 알았는데, 말의 고저와 장단을 이야기하시더라”며 “우리말을 얼마나 아름답게 들리게 할지 고민하시는 모습에 감동받았다”고 했다. 기본에 충실한 연출이 세계적 작품을 만드는 토대임을 깨달았다는 것이다.

어쩔수가 없다는 지난 19일 폐막한 제58회 시체스영화제 감독상을 품에 안았다. 시체스영화제는 스페인에서 열리는 세계 최대 규모의 장르 영화제다. 판타지, 공포 등 독창적인 상상력과 높은 완성도를 겸비한 다양한 장르 영화의 가치를 조명한다.

박희순은 “오랜만에 하는 작품이 박 감독님의 영화고, 또 잘 되고 있어 뿌듯하다. 한 번 보고 잊어버리는 영화가 아니라 많은 사람이 이야기를 할 수 있는 영화가 됐으면 좋겠다”라고 참여 소감을 전했다.

박희순은 이 영화를 관통하는 감정을 ‘불안’으로 봤다. “실직했을 때, 하기 전 당할까 봐, 당했을 때 돌아오지 못할까 봐, 다른 일에 적응할 수 있을까, 가족을 먹여 살릴 수 있을까. 이 모든 불안이 시작돼서 꼬이고 얽히는 것 같다”고 분석했다. 영화는 갑작스러운 실직으로 극단적인 선택의 기로에 선 인물을 주목한다. 박희순은 어떤 선택을 하게 될까. 당장 “쿠팡(택배 상하차) 뛰어야죠”라는 대답이 나온다.

박휘순은 “배우들은 작품 없을 때 아르바이트를 많이 한다”면서 “어릴 시절 연극할 때는 만수처럼 ‘이거 말고 내가 할 수 있는 건 아무것도 없다’고 생각했었다. 배우라는 직업으로 성공하고 싶고, 계속 연극을 하고 싶었기 때문이다. 그래서 ‘그만두고 뭐 할까?’ 생각하면 아무것도 안 떠올랐다”고 회상했다. 하지만 지금은 생각이 달라졌다. 박휘순은 “이제 가정이 있고, 챙겨야 할 식구가 있지 않나”라며 “나이도 있는데, 하고 싶은 일을 하지 못한다고 해서 그들을 모른 척할 수가 없다. 그만큼 책임감이 커졌다고 볼 수 있다”고 전했다.

변신에 능하다. 작품을 꿰뚫어보는 눈이 있다. 현장을 부드럽게 만드는 특유의 말투까지. 제작진이 사랑하는 그는 겸손한 모습을 보인다. “제가 이렇게까지 오래 연기를 할 줄은 몰랐다. 한 단계 한 단계 해내면서 지금까지 연기할 수 있어 감사한 일이다”라며 “간절히 원했던 일들을 지금까지도 이렇게 하고 있음이 감사하다”라고 웃었다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

