'컴백 D-7' DKZ, 추억 속에 갇힌 5인…성숙해진 모습 ‘궁금’

그룹 DKZ(디케이지)가 멈춰 있던 사랑을 재생한다.

DKZ(세현, 민규, 재찬, 종형, 기석)는 오늘(24일) 0시 공식 유튜브 채널을 통해 미니 3집 'TASTY'의 타이틀곡 'Replay My Anthem(리플레이 마이 앤썸)'의 뮤직비디오 티저를 선보였다.

공개된 티저 속 올블랙 착장을 갖춰 입은 DKZ는 지하철 플랫폼을 배경으로 정적인 분위기를 자아내고 있다. 지하철 문이 닫혀도 내리지 않고 그대로 머무는 멤버들의 모습은 지나간 추억 속에 여전히 갇혀 있는 듯한 상황을 은유적으로 그려내 궁금증을 더했다. DKZ는 또한 깊은 생각에 잠긴 모습으로 'TASTY'를 통해 그려낼 한층 성숙해진 감정선을 예고했다.

타이틀곡 'Replay My Anthem'은 헤어진 연인을 잊지 못해 기억 속에서라도 사랑을 재생하고 싶은 마음을 표현한 곡이다. DKZ는 이번 뮤직비디오를 통해 추억 속에 갇힌 모습을 감각적인 영상미로 풀어내 뮤직비디오 본편을 향한 기대감을 끌어올렸다.

'TASTY'는 DKZ가 전작인 미니 2집 'REBOOT' 발매 이후 약 1년 6개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 타이틀곡 'Replay My Anthem'을 포함해 'Appetite', 'Love Game', 'Best Friends', 'Kick Down', 'Eyes On You' 등 총 6곡이 수록됐다. DKZ는 'TASTY'를 통해 음악과 비주얼 전반에 걸쳐 과감한 변신을 시도, 기존과는 확연히 다른 '맛있는' 음악들로 리스너들을 매료시킬 예정이다.

한편, DKZ의 미니 3집 'TASTY'는 오는 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

