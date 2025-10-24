'보컬 디바' 손승연, 팬들과 함께하는 데뷔 13주년

가수 손승연이 팬들과 교감에 나선다.

손승연은 오는 25일 오후 강원도 고성군에서 팬미팅을 개최한다. 이번 팬미팅은 손승연의 데뷔 13주년을 기념하는 자리로 변함없는 사랑을 보내준 팬들과 가까이에서 교감하고 특별한 추억을 만들기 위해 기획됐다.

이번 팬미팅은 손승연에게도 특별하다. 오래전부터 팬이 운영하는 식당을 찾아가겠다는 약속을 했던 손승연은 약속을 지키기 위해 해당 식당을 팬미팅 장소로 지정하며 끈끈한 팬 사랑을 보여주며 눈길을 끈다.

손승연은 "오랫동안 팬과의 약속을 지키지 못해 아쉬움이 남았는데 이번 기회를 통해 약속을 지키고 추억을 만들 수 있을 것 같아 그 어느 때보다 설렘이 크다. 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 열심히 준비하고 있다"고 소감을 전했다.

한편 손승연은 신곡 'Wishing for Rain' 발매 기념 라이브 클럽 투어와 뮤지컬 '멤피스' 공연을 병행하는 등 숨 가쁜 행보를 이어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

