블랙야크 “명산100 버스타고 단풍 산행 가자”

블랙야크가 아웃도어 커뮤니티 플랫폼 블랙야크 알파인 클럽(Blackyak Alpine Club, 이하 BAC) 회원들을 위한 ‘BAC 명산 100 버스’를 운영한다고 밝혔다.

명산100은 전국 명산을 오르며 인증하는 BAC의 대표 프로그램이다. BAC 명산100 버스는 산행하기 좋은 가을 시즌을 맞아 9월부터 매 주말 운영되고 있다.

‘BAC 명산 100 버스’의 탑승권은 BAC 도전 프로그램 인증으로 적립된 BAC 코인을 사용해 할인 구매가 가능하다. 회원들의 안전한 산행을 도울 수 있도록 버스에는 블랙야크만의 아웃도어 전문가 ‘블랙야크 셰르파’가 동행한다.

실제 ‘BAC 명산 100 버스’는 매주 탑승권이 빠르게 마감되는 등 초보 등산객, 혼자 산행을 하거나 대중교통으로 방문이 어려운 회원들에게 뜨거운 반응을 이끌어 내고 있다.

블랙야크 관계자는 “아웃도어 활동이 늘어나는 가을 시즌을 맞아 블랙야크와 BAC가 함께 운영하는 명산 100 버스를 이용해 그간 방문하지 못했던 전국의 명산을 즐겁고 안전하게 도전해 보시기를 바란다”며 “올해 버스를 이용한 BAC 회원들의 의견을 수렴해 추후에는 배차와 목적지를 더욱 확대할 계획”이라고 말했다.

