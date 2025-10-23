‘삼선 케이크’ 먹으러 갈래?… 성수동에 ‘아디다스 카페’ 열린다

아디다스의 시그니처 3선을 디저트로 만날 수 있는 특별한 공간이 열린다.

아디다스가 서울 성수동에 ‘아디다스 카페 3스트라입스 서울(CAFÉ 3 STRIPES SEOUL)’을 오픈한다.

이는 카페의 본질은 담은 공간이면서도 스포츠와 패션, 라이프스타일을 아우르는 다채로운 경험을 통해 각자의 개성을 나누며 즐거움을 찾아나가는 커뮤니티 허브다.

외부는 콘크리트·벽돌이 어우러진 클래식한 외벽, 내부에는 아디다스를 상징하는 삼선(3 STRIPES)을 곳곳에 반영해 브랜드의 정체성을 녹여냈다.

카페에서는 아디다스의 로고 및 아이덴티티에서 영감을 받은 케이크가 가득하다. 건강을 생각하는 Z세대의 고객 취향을 반영한 베이커리 및 음료도 기다린다.

이번 베이커리 메뉴는 건강한 라이프스타일과 마인드셋을 추구하는 브랜드 ‘도레 크리에이티브 크루 (DORE CREATIVE CREW)’와의 협업을 바탕으로 탄생했다. 도레 크리에이티브 크루는 브랜드에 걸맞는 50여가지의 메뉴를 선보인다. 삼선 디자인을 활용한 다양한 케이크, 트레포일 파이, 18개의 사과가 통째로 들어간 애플파이 등이 기다린다. 도레 크리에이티브 크루는 단순한 디저트를 넘어, 아디다스의 아이덴티티와 감성을 경험할 수 있는 콘텐츠로 방문객에게 색다른 즐거움을 선사한다는 목표다.

아디다스는 이번 공간 오픈을 기념해 오는 24일 오후 7시, 프라이빗 이벤트로 ‘펀 비욘드 룰즈 크로싱(FUN BEYOND RULES CROSSING)’ 패션쇼를 개최한다. 카페의 야드를 무대로 펼쳐지는 쇼케이스에서는 오리지널스뿐만 아니라 스포츠 퍼포먼스의 모든 카테고리를 아우르는 아디다스 FW25 시즌 캠페인 룩을 다양하게 선보일 예정이다.

패션쇼를 시작으로 카페에서는 낯설지만 재미있는 다양한 스포츠 및 컬처 프로그램이 진행된다. ▲아침을 에너지로 가득 채우는 모닝 레이브 ▲개성 있는 라이프스타일을 위한 소규모 클래스 ▲루프탑에서의 영화와 바비큐를 즐길 수 있는 시네마 클럽 ▲주말에만 열리는 위켄드 뮤직 라이브 등 팬들이 자발적으로 모이고 교류할 수 있는 장을 만들 예정이다.

아디다스 관계자는 “아디다스 카페 3스트라입스 서울을 통해 아디다스를 사랑하는 다양한 팬들과 소통하며 공감대를 형성할 수 있는 커뮤니티 허브를 마련하고 싶었다”며 “단순 커피를 결합한 매장 형태가 아닌, 성수동에 오면 자꾸만 들리고 싶은 커뮤니티 공간으로서 거듭나고 싶다”고 이야기 했다.

한편, 이번 공간은 오는 25일부터 공식 오픈한다. 자세한 내용은 아디다스 공식 홈페이지와 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

