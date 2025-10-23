2025 환영 주간 “한국의 따뜻한 환대 느껴보세요”

김대현 문화체육관광부 제2차관이 23일 인천 영종도 인천국제공항 제1여객터미널에서 열린 2025년 하반기 환영주간 개막행사에서 이부진 한국방문의해위원회 위원장, 이학재 인천공항공사 사장과 함께 환영부스 오픈을 알리는 테이프커팅을 하고 있다. 정희원 기자

“한국 여행 오신 모든 분을 환영합니다!”

인천공항 제 1터미널, 갓을 쓰고 두루마기 한복을 착용한 젊은이들이 활짞 웃으며 여행객을 맞는다. 외국 관광객들은 ‘사자 보이즈 코스튬’을 떠올리며 부스를 둘러본다. 여행을 편리하게 만들어주는 ‘웰컴키트’를 받고 미소짓는다.

문화체육관광부는 한국방문의해위원회와 2025년 하반기 ‘환영 주간’을 열고 외국인 관광객을 환대한다.

올해는 ‘2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 및 방한 관광 성수기를 맞아 23일부터 다음달 9일까지 이어진다. 인천국제공항, 경주역, 김해공항, 부산항에 환영부스도 설치됐다.

김대현 문체부 제2차관은 23일 인천국제공항에서 열리는 환영 주간 개막행사 현장을 찾아 외국인 관광객들을 반갑게 맞았다.

올해 상반기 환영 주간에 이어 하반기에는 인천국제공항, 경주역, 김해국제공항, 부산항에 환영 부스를 설치하고 행사를 진행한다. 한국 전통문화를 기반으로 디자인하고 내부를 구성한 환영 부스에서는 전통 소품을 직접 보고 만지거나, 민화 속 주인공이 되는 등 한국 전통문화를 체험할 수 있다.

또한 다국어 통역을 지원하고 교통·음식·쇼핑 등 맞춤형 여행 정보, 유관 업계와 협업해 마련한 쇼핑·체험·통신·결제 관련 혜택 등도 제공한다.

메이트리 아카펠라그룹이 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 삽입곡(OST)을 아카펠라형식으로 재해석한 공연에 나서고 있다. 정희원 기자

이날 개막식에서는 메이트리 아카펠라그룹이 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 삽입곡(OST)을 아카펠라형식으로 재해석한 공연으로 환영 분위기를 더했다. 김대현 차관은 방문위 이부진 위원장, 인천공항공사 이학재 사장과 함께 환영 부스의 개관을 알리며 외국인 관광객들을 맞이한다.

문체부에 따르면 지난해 방한관광객 수는 1637만 명으로 코로나19 확산 전인 2019년 대비 93.5% 수준으로 회복한 상황이다. 올해는 전년 대비 더욱 증가할 것으로 전망된다. 특히 올해 경주에서 개최되는 ‘2025 에이펙(APEC)’은 방한 관광의 질적·양적 성장의 교두보가 될 것으로 기대된다.

이에 문체부와 방문위는 2025 에이펙을 계기로 외래객에게 한국 관광과 문화의 정수를 소개하는 ‘웰컴 카드’를 담은 환영 꾸러미를 준비했다. 이부진 위원장은 “한국관광과 문화의 아름다움을 담은 웰컴키트도 준비했다”며 “한국에서 따뜻한 환대를 느끼시길 바란다”고 밝혔다.

웰컴 카드에 있는 QR코드를 통해 한국문화 소개 페이지로 접속할 수 있다. 해당 페이지에서는 ▲유홍준 국립중앙박물관장이 소개하는 한국 미술사와 ▲‘케이-콘텐츠’의 근간이 되는 한글 ▲한복 ▲경주의 필수 방문지 등의 콘텐츠를 만나볼 수 있다. 또한 문체부와 방문위는 경주시와 협력해 식음·관광·숙박·쇼핑업계 종사자와 경주시민을 대상으로 외국인 관광객을 환대하는 캠페인 ‘신라의 미소’를 펼친다.

김대현 차관은 “방한 관광시장이 빠르게 활성화되고 있는 만큼, 앞으로도 환영 주간 등을 통해 외래객들이 더욱 안전하고, 즐겁고, 편하게 여행할 수 있게 하겠다”며 “한국에서의 여정이 소중한 추억이 되길 바란다”고 밝혔다.

아울러 “올해 열리는 에이펙은 한국의 문화와 관광의 매력을 널리 알릴 수 있는 소중한 기회이기에 경주 등 주요 관광거점을 중점으로 외래객 수용태세를 더욱 면밀히 살피겠다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]