‘S대 금융맨♥’ 효민, 한강뷰 럭셔리 신혼집 공개

사진= 효민 SNS

그룹 티아라 출신 효민이 신혼집 테라스 인테리어를 공개하며 결혼 이후 근황을 전했다.

23일 효민은 자신의 SNS를 통해 “테라스 가구 도착. 난로가 있지만 그래도 아직 추워지지 마”라는 글과 함께 한강이 한눈에 내려다보이는 럭셔리한 테라스 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 새로 배치된 테이블과 의자, 그리고 아늑한 조명이 어우러진 감각적인 야외 공간이 담겼다. 효민은 쌀쌀한 날씨 속에서도 따뜻한 커피와 햄버거를 즐기며 여유로운 신혼의 일상을 공유했다.

앞서 지난달에도 효민은 “Let’s make good memories here! (여기서 좋은 추억 많이 만들자) 잘 지내보자”라는 문구와 함께 직접 꾸민 신혼집 내부를 공개해 화제를 모았다.

그가 공개한 영상 속 거실은 동양적인 감성이 물씬 느껴지는 모던 럭셔리 스타일로 꾸며져 있었으며, 넓은 다이닝룸에는 독창적인 조명이 설치돼 세련된 분위기를 자아냈다.

한편 효민은 지난 4월 서울 중구 신라호텔에서 비연예인 남성과 백년가약을 맺었다. 남편은 서울대 출신으로, 현재 글로벌 사모펀드(PEF) 업계에서 핵심 인물로 알려져 있다.

결혼 직후 두 사람은 신혼집 인테리어가 마무리되지 않아 잠시 별거 생활을 했으나, 최근 인테리어가 완성되며 본격적인 신혼 생활을 시작한 것으로 보인다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

