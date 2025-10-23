곽선희, 동성 연인과 양가 결혼 허락받았다…“뉴욕서 혼인 서약 예정”

사진= 채널A 제공

‘강철부대W’에 출연했던 곽선희가 동성 연인과의 결혼을 앞두고 양가의 허락을 받으며 따뜻한 소식을 전했다.

23일 곽선희는 자신의 SNS를 통해 연인이 올린 게시물을 공유하며 결혼 준비 근황을 공개했다.

공개된 사진 속에서 곽선희의 연인은 “대구에 결혼 허락(통보ㅎ) 받으러ㅎㅎ”라며 두 사람이 선물 쇼핑백을 가득 들고 이동하는 모습을 담았다. 이어 “엄마 선물 두 손 가득 챙겨줘서 너무너무 고맙다”며 곽선희에게 감사 인사를 전했다.

이에 곽선희는 “작고 귀엽지만…”이라며 애정 어린 댓글을 남겨 훈훈한 분위기를 자아냈다.

앞서 지난 18일 곽선희는 연인에게 프러포즈를 받는 순간을 공개했다. 영상에는 연인이 무릎을 꿇고 반지를 내밀자, 그가 미소를 지으며 반지를 받아 서로의 손가락에 끼워주는 장면이 담겼다. 그는 “내게 언제나 과분한 그대, 평생 사랑할게”라는 문구와 함께 영원한 사랑을 약속했다.

곽선희는 지난 8월 F&B 업계에서 근무 중인 30세 동성 연인과의 열애를 인정하며 화제를 모았다. 두 사람은 현재 함께 거주 중이며, 오는 11월 결혼식을 앞두고 있다.

곽선희는 “11월 뉴욕 마라톤 출전을 위해 뉴욕에 가는데, 여자친구가 함께 동행하기로 했다. 현지에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있다고 해서 기회가 되면 하고 올 예정”이라며 “뉴욕에서 돌아온 뒤에는 11월 말 제주도에서 웨딩 촬영을 진행할 계획”이라고 밝혔다.

또한 결혼을 준비하며 주변의 우려에 대해서도 솔직한 입장을 밝혔다. 그는 “친구들이 ‘만난 지 얼마 안 됐는데 너무 빠른 거 아니냐’, ‘아직 준비가 안 된 거 아니냐’는 말을 하기도 했다”면서도 “하지만 남녀 커플도 3개월, 6개월 만에 결혼하는 경우가 많지 않냐. 우리도 다르지 않다고 생각한다”라고 전했다.

이어 “결혼 생각이 없던 내가 언니를 만나고 나서 결혼이란 단어가 자연스럽게 떠올랐다”며 “같이 살고 싶고, 우리를 닮은 아이도 있었으면 좋겠다는 생각이 든다. 웨딩드레스와 턱시도를 입은 우리의 모습이 그려지는 걸 보면, 이게 바로 결혼하고 싶다는 마음인 것 같다”고 덧붙였다.

