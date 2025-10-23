던, ‘전 연인’ 현아 향한 돌직구?…“환승연애 감정, 알 수 있지 않을까요”

사진= 앳에어리어 제공

가수 던(Dawn) 이 전 연인 현아와의 결별에 대해 간접적으로 언급했다.

지난 22일 공개된 티빙 예능 ‘환승연애4’ 6~7회에서는 던이 게스트로 출연했다.

이날 MC 이용진은 “이번이 소집해제하고 나서 첫 활동이냐”고 물었고, 던은 “방송은 (이번이) 처음인 것 같다”고 답했다.

이용진이 “제작진분들이 전 시즌부터 콜을 보냈다고 하더라”고 하자, 던은 “당시에는 제가 뭔가 할 상황은 아니었다”고 말해 현아와의 결별을 우회적으로 언급했다.

이에 사이먼 도미닉은 “벌써부터 이렇게 솔직해지시네”라며 웃음을 자아냈다.

던은 ‘프로그램에서 새로운 사람을 만나거나 재회를 하는 데 본인은 어디에 더 관심이 가냐’는 질문에 “이별 후에 한 번도 연락한 적 없다. 연락이 와도 답장한 적 없어서 재회를 이해하지 못한다”고 털어놨다.

사진= 티빙 ‘환승연애4’ 방송 화면 캡처

이어 이용진이 “X(전 연인)가 다른 이성과 가까워지는 것에 대한 감정을 아냐”고 묻자, 던은 “(아마) 알 수 있지 않을까요?”라고 답했다.

이용진은 즉시 “미안합니다”라며 수습했고, 출연진은 폭소했다.

한편 던은 2016년부터 2022년까지 가수 현아와 공개 연애를 이어왔다. 두 사람은 6년 교제 끝에 결별 소식을 전했고, 던은 2023년 10월 사회복무요원으로 입대했다. 현아는 지난해 10월 가수 용준형과 결혼했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]