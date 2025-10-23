붉은사막, AMD와 팝업 오픈…세계관 테마로 참여형 이벤트 진행

붉은사막-AMD 팝업스토어 개최. 펄어비스 제공

오픈월드 액션 어드벤처 게임 붉은사막이 AMD와 팝업스토어를 열고 방문객에게 다채로운 이벤트 경험을 선사한다.

펄어비스는 오는 30일부터 다음달 1일까지 DRC 홍대에서 ‘붉은사막 X AMD 팝업스토어 2025’를 개최한다고 23일 밝혔다.

양사는 앞서 지난 9월 붉은사막의 최적화된 게이밍 경험과 성공적인 글로벌 론칭을 위한 전략적 협업을 발표한 바 있다.

팝업스토어는 최상의 게이밍 경험을 직접 선보이기 위해 마련한 체험형 이벤트 공간이다. 현장에선 붉은사막의 광활한 오픈월드와 실감나는 전투를 체험할 수 있다.

방문객은 AMD 라이젠(AMD Ryzen™), AMD 라데온(AMD Radeon™) 기반의 고성능 PC 와 레노버 게이밍 노트북으로 붉은사막 데모를 경험할 수 있다. 실제 전장을 방불케 하는 대규모 전투부터 상호작용이 돋보이는 임무 수행, 사실적인 오픈월드까지 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있다.

붉은사막 세계관을 테마로 한 참여형 현장 이벤트도 진행한다. 스탬프 투어, 룰렛, 다트 이벤트 등 인터랙티브 프로그램과 할로윈 시즌을 맞아 붉은사막-할로윈의 페이스페인팅 이벤트를 운영한다.

붉은사막 보스와 주요 캐릭터를 배경으로 제작된 포토존과 붉은사막 캐릭터들로 꾸며진 코스프레어도 만날 수 있다. 팝업스토어 방문객을 대상으로 추첨을 통해 붉은사막 한정판 그래픽카드, 장패드, 담요, 후드티, 백팩, 마그넷 등 다양한 굿즈와 경품을 제공한다.

붉은사막은 내년 3월20일 PC와 콘솔 플랫폼으로 전 세계 출시한다. 공식 홈페이지를 통해 사전 예약이 진행 중이며, 스팀, 플레이스테이션 5, 엑스박스 시리즈 X|S, 애플 맥에서 만나볼 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]