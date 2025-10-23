이재욱, '마지막 썸머'서 첫 1인 2역 도전…최성은과 이색 삼각관계

배우 이재욱이 '마지막 썸머'에서 일란성 쌍둥이 백도하와 백도영 역으로 첫 1인 2역을 맡아 새로운 도전에 나서 호기심을 불러모은다.

오는 11월 1일 토요일 밤 9시 20분 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘마지막 썸머’(연출 민연홍 / 극본 전유리 / 제작 몬스터유니온, 슬링샷스튜디오)는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.

이재욱은 극 중 서글서글한 외모와 시원시원한 성격을 가진 동생 백도하와 별자리를 가장 좋아하는 쌍둥이 형 백도영 역으로 극의 풍성한 서사를 이끌 예정이다. 도영과 도하는 일란성 쌍둥이답게 외모는 물론 서로를 아끼고 배려하는 심성까지 똑 닮았다. 특히 도영은 부모의 이혼으로 떨어져 사는 도하가 한국을 찾는 여름방학을 가장 특별하게 여길 만큼 남다른 우애를 자랑한다.

다만 도하는 건축가, 도영은 산악인으로 직업과 관심 분야가 조금씩 다르다고. 이들을 구분할 수 있는 가장 확실한 방법은 도하가 착용하는 안경. 여기에 미묘하게 다른 형제의 스타일링은 두 사람을 분별케 하는 주요 포인트가 될 전망이다.

어릴 적 부모의 이혼으로 도하는 엄마와 미국에, 도영은 아빠와 한국에서 살게 된다. 한국에 남은 도영은 아버지가 절친과 함께 지은 땅콩집에서 어린 시절을 보낸다. 옆집에 살고 있는 아버지의 절친, 송지철(전희태 분)의 딸 송하경(최성은 분)과 도영은 자연스럽게 친구가 된다. 여기에 도하가 오는 여름방학이면 세 사람이 함께 어울리며 추억을 만들어간다. 그러나 도영은 시간이 흐를수록 도하를 향한 하경의 마음을 눈치채게 되고, 결국 세 사람의 우정을 지키기 위한 자신만의 방법을 선택하게 된다.

이와 관련 이재욱은 도하, 도영 형제를 연기하기 위해 민연홍 감독과 깊이 깊게 대화를 나눴다고. 그는 "두 캐릭터의 가장 큰 차이점을 낙관적인 사고와 낙천적인 사고로 두고 연기했다"라고 전했다. 또한 민 감독 역시 "비슷한 듯 다른 두 형제를 적당한 차이를 두고 만드는 것이 목표였다"라고 밝혀 도하, 도영 쌍둥이 형제가 작품에 어떻게 녹아들지 벌써부터 궁금증이 폭발한다.

뿐만 아니라 공개된 스틸 속 마주 보고 있는 도하와 하경을 복잡 미묘한 시선으로 바라보는 도영의 모습으로부터 엇갈린 삼각 구도를 알 수 있어 시선을 사로잡는다. 도하, 도영, 하경 이 세 사람이 만들어갈 아슬아슬한 우정과 사랑이 어떤 아름다움을 선사할지 기대감을 한껏 끌어올린다. 이재욱의 첫 1인 2역 연기 변신 또한 어떤 모습일지 이목이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

