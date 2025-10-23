‘4년 더’ 조정원 세계태권도연맹 총재, 연임 성공… 양진방 대한태권도협회장은 부총재 선출

21년간 세계태권도연맹(WT)을 이끌어온 조정원 총재가 6번째이자 마지막 연임에 성공했다.
WT는 23일 중국 장쑤성 우시의 월드호텔 그랜드 주나에서 총회를 열고 집행부 선거를 치러 조 총재에게 4년 더 지휘봉을 맡기기로 했다. 같은 날 부총재 선거에 나선 양진방 대한태권도협회장은 6명의 후보 가운데 가장 많은 표심을 거머쥐는 등 선출의 기쁨을 안았다.
이번 총재 선거에는 지난해 춘천에서 열린 WT 총회에서 마지막 연임 도전 의사를 밝힌 조 총재가 단독 입후보했다. 현장과 온라인을 결합한 방식으로 진행된 WT 집행위원과 회원국 협회의 비밀 전자투표 결과, 조 총재는 총 149표 중 과반인 143표의 찬성표를 얻었다. 반대는 5표, 기권의 경우 1표가 나왔다.
조 총재는 2025 우시 세계태권도선수권대회 종료 다음 날인 오는 31일부터 2029 세계태권도선수권대회 때까지 4년 동안 세계 태권도의 수장으로서 마지막이자 7번째 임기를 이어가게 된다.
현재 하계올림픽 종목 국제경기연맹 수장 중 한국인은 조 총재가 유일하다. 조 총재는 2004년 고(故) 김운용 전 총재를 대신해 잔여 임기를 맡으며 WT를 이끌기 시작했다.
이후 2005년부터 2009·2013·2017·2021년 선거서 연임에 성공, 올해까지 21년 동안 세계 태권도 발전을 주도해왔다.
조 총재 재임 뒤 태권도는 올림픽 정식 종목으로 확고히 자리매김했다. 특히 경기 규칙과 채점 방식 등 구조적 개혁을 통해 공정성을 크게 강화했다는 평가를 받는다.
또한 조 총재는 패럴림픽 정식종목 채택과 더불어, 난민 지원을 위한 태권도박애재단(THF) 설립 등 인도주의적 활동을 선도하며 올림픽 운동의 가치 확산에도 기여해 왔다.
한편 이번 집행부 선거서 특히 관심을 끈 것이 8년 만에 부활한 '부총재 선거'였다. 2017년 우리나라 무주에서 열린 총회 이후 WT는 선출직 부총재 제도를 없애고, 5개 대륙연맹 회장을 당연직 부총재로 임명했다.
재차 변화의 바람이 불었다. 국제올림픽위원회(IOC)의 굿거버넌스 권고에 따라 WT는 지난해 춘천 총회에서 정관을 개정해 부총재를 투표로 직접 선출하는 방식으로 돌려놨다.
세 명을 뽑은 이번 부총재 선거에서는 양진방 대한태권도협회장이 낭보를 전했다. 게다가 조정원 총재가 4년 후 물러나겠다고 공식화한 상황이라 이번 부총재 선거는 '포스트 조정원' 시대를 이끌 유력 주자를 가늠해 볼 일종의 예비 선거로 주목받았다.
이 가운데 양 회장은 6명의 부총재 후보 중 가장 많은 98표를 받았다. 아타나시오스 프라갈로스(그리스) 유럽태권도연맹 회장이자 현 WT 부총재가 96표로 2위, 드리스 엘 힐라리(모로코) 모로코태권도협회장 겸 WT 집행위원이 81표로 3위를 차지해 당선됐다.
