‘4년 더’ 조정원 세계태권도연맹 총재, 연임 성공… 양진방 대한태권도협회장은 부총재 선출

사진=세계태권도연맹 제공

21년간 세계태권도연맹(WT)을 이끌어온 조정원 총재가 6번째이자 마지막 연임에 성공했다.

WT는 23일 중국 장쑤성 우시의 월드호텔 그랜드 주나에서 총회를 열고 집행부 선거를 치러 조 총재에게 4년 더 지휘봉을 맡기기로 했다. 같은 날 부총재 선거에 나선 양진방 대한태권도협회장은 6명의 후보 가운데 가장 많은 표심을 거머쥐는 등 선출의 기쁨을 안았다.

이번 총재 선거에는 지난해 춘천에서 열린 WT 총회에서 마지막 연임 도전 의사를 밝힌 조 총재가 단독 입후보했다. 현장과 온라인을 결합한 방식으로 진행된 WT 집행위원과 회원국 협회의 비밀 전자투표 결과, 조 총재는 총 149표 중 과반인 143표의 찬성표를 얻었다. 반대는 5표, 기권의 경우 1표가 나왔다.

조 총재는 2025 우시 세계태권도선수권대회 종료 다음 날인 오는 31일부터 2029 세계태권도선수권대회 때까지 4년 동안 세계 태권도의 수장으로서 마지막이자 7번째 임기를 이어가게 된다.

현재 하계올림픽 종목 국제경기연맹 수장 중 한국인은 조 총재가 유일하다. 조 총재는 2004년 고(故) 김운용 전 총재를 대신해 잔여 임기를 맡으며 WT를 이끌기 시작했다.

사진=세계태권도연맹 제공

이후 2005년부터 2009·2013·2017·2021년 선거서 연임에 성공, 올해까지 21년 동안 세계 태권도 발전을 주도해왔다.

조 총재 재임 뒤 태권도는 올림픽 정식 종목으로 확고히 자리매김했다. 특히 경기 규칙과 채점 방식 등 구조적 개혁을 통해 공정성을 크게 강화했다는 평가를 받는다.

또한 조 총재는 패럴림픽 정식종목 채택과 더불어, 난민 지원을 위한 태권도박애재단(THF) 설립 등 인도주의적 활동을 선도하며 올림픽 운동의 가치 확산에도 기여해 왔다.

한편 이번 집행부 선거서 특히 관심을 끈 것이 8년 만에 부활한 '부총재 선거'였다. 2017년 우리나라 무주에서 열린 총회 이후 WT는 선출직 부총재 제도를 없애고, 5개 대륙연맹 회장을 당연직 부총재로 임명했다.

사진=세계태권도연맹 제공

재차 변화의 바람이 불었다. 국제올림픽위원회(IOC)의 굿거버넌스 권고에 따라 WT는 지난해 춘천 총회에서 정관을 개정해 부총재를 투표로 직접 선출하는 방식으로 돌려놨다.

세 명을 뽑은 이번 부총재 선거에서는 양진방 대한태권도협회장이 낭보를 전했다. 게다가 조정원 총재가 4년 후 물러나겠다고 공식화한 상황이라 이번 부총재 선거는 '포스트 조정원' 시대를 이끌 유력 주자를 가늠해 볼 일종의 예비 선거로 주목받았다.

이 가운데 양 회장은 6명의 부총재 후보 중 가장 많은 98표를 받았다. 아타나시오스 프라갈로스(그리스) 유럽태권도연맹 회장이자 현 WT 부총재가 96표로 2위, 드리스 엘 힐라리(모로코) 모로코태권도협회장 겸 WT 집행위원이 81표로 3위를 차지해 당선됐다.

중국 우시=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]