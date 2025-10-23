타이어뱅크, 고효율 타이어 교체 이벤트 진행

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜(회장 김정규)가 고효율 타이어 교체 고객 이벤트를 진행 한다고 밝혔다. 이번 고객 행사는 환경을 살리는 고효율 타이어 보급을 위해 준비 됐다. 고효율 타이어 교체 후 지정 방법에 따라 응모하면 백화점 상품권을 비롯한 각종 교환권을 증정 받을 수 있다.

이번 고객 참여 이벤트 행사는 지난 9월 한국에너지공단과 체결한 MOU를 진행하는 차원에서 기획됐다. 지난 9월 타이어뱅크는 한국에너지공단과 고효율 타이어 인식 개선과 홍보, 보급 확대를 위해 상호 협력을 확대 하기로 했다. 이번 행사는 소비자들에게 고효율 타이어의 인식 확대를 도모키 위함이다.

타이어뱅크 전국 511개 매장서 11월 26일(일)까지 고효율 타이어 교체 이벤트에 참여 할 수 있다. 참여 방법은 전국 타이어뱅크 매장에서 에너지 소비효율 1~2등급 타이어로 교체 하면 된다. 교체 후 타이어 라벨과 구매 영수증을 사진 촬영해 이벤트 폼에 접수하면 자동 응모된다. 추첨 후 당첨자에게는 1등 백화점 상품권 50만원권, 2등 모바일 주유권, 3등 치킨 교환권이 경품으로 제공된다. 당첨자 발표는 11월 21일 한국에너지공단 홈페이지에서 공개될 예정이다.

타이어뱅크 관계자는 “국내 최대 타이어 유통업체 중 하나인 타이어뱅크가 고효율 타이어 보급과 인식 개선을 위해 조금이나마 도움이 되고자 이벤트를 기획했다.”며“연비 개선과 환경을 살리는 고효율 타이어에 대한 많은 관심 부탁드린다.”고 전했다. 한편, 고효율 타이어를 판매 중인 전국 타이어뱅크 매장은 타이어뱅크 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

