크래프톤, ‘AI 퍼스트’ 전환…“1000억원 이상 투자 단행”

크래프톤 CI. 크래프톤 제공

크래프톤이 AI 퍼스트(First) 기업으로의 전환을 선언했다.

크래프톤은 23일 사내 소통 프로그램인 크래프톤 라이브 토크에서 ‘AI 퍼스트 기업으로의 전환: 일과 회사, 개인의 미래’를 주제로 중장기 비전과 로드맵을 공유했다.

김창한 크래프톤 대표는 “오늘을 기점으로 크래프톤은 에이전틱 AI를 중심으로 업무를 자동화하고, 구성원은 창의적 활동과 복잡한 문제 해결에 집중하는 AI 중심 경영 체계를 본격화할 것”이라며 “AI를 통해 구성원의 성장을 촉진하고 조직의 도전 영역을 넓히는 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

에이전틱 AI는 목표와 계획을 수립하고, 외부 도구와 연동하여 복잡한 업무 자동화를 실행하는 AI를 뜻한다.

AI 퍼스트는 AI를 문제 해결의 중심이자 최우선 수단으로 삼아 개인과 조직의 변화를 촉진하고, 전사 생산성을 높여 중장기 기업가치 성장을 가속화하는 전략이다. 크래프톤은 에이전틱 AI를 바탕으로 개인의 역할과 조직의 도전 범위를 확장해 미래 성장 동력을 확보할 계획이다.

이를 위해 크래프톤은 약 1000억원을 투자해 GPU 클러스터를 구축할 방침이다. GPU는 엔비디아 B300으로 생성형 AI의 컴퓨팅 수요를 충족하도록 맞춤 제작된 AI 인프라 솔루션이다. 이 인프라는 정교한 추론과 반복 계획이 필요한 다단계 과제를 지원하며, 에이전틱 AI 구현을 가속하는 기반이 된다.

크래프톤은 해당 인프라를 통해 AI 워크플로우 자동화뿐 아니라 AI R&D, 인게임 AI 서비스 강화를 추진한다. 내년 하반기까지 AI 플랫폼과 데이터 통합·자동화 기반을 완성해 AI 연동 워크플로우와 에이전틱 AI 관리 플랫폼, 데이터 표준화 체계를 포함한 전사 AI 운영 인프라를 확립할 예정이다.

또한 크래프톤은 내년부터 매년 약 300억원의 예산을 편성해 구성원들이 다양한 AI 툴을 직접 활용하고 업무에 적용할 수 있도록 적극 지원할 계획이다. 이는 기존 AI 서비스 지원 규모의 10배 이상으로, 전사적 AI 활용 역량 강화를 위한 실질적 조치다.

AI 퍼스트의 전사 내재화를 위해 HR 제도와 조직 운영 체계도 개편한다. 관련 제도와 프로그램을 신설하고, 기존 정책도 AI 중심으로 재정비한다. 실행 전략은 ▲AI 퍼스트 문화 정착 ▲업무 방식·조직 혁신 ▲새로운 도전·성장 기회 제공의 세 가지 축으로 올해 전면 시행한다.

크래프톤은 구성원이 AI 퍼스트 문화를 직접 체감하고 주도할 수 있도록 학습·공유·실험의 선순환 생태계를 구축한다. 사내 플랫폼 AI 러닝 허브를 중심으로 AI 학습과 업무 도구 활용을 지원하고, 실무 적용 사례와 노하우를 전사적으로 공유한다. 또한 AI 라운드테이블과 AI 해커톤을 운영해 직군과 조직을 넘는 상호 학습과 실무 중심의 AI 활용 문화를 확산한다.

조직 구조와 협업 환경도 새롭게 구축한다. 조직 관리 범위를 확장해 구성원이 더 큰 단위의 목표와 성과를 주도적으로 이끌 수 있도록 지원하고, AI 전문 인력으로 구성된 연구개발 조직에 대해서는 전문성 강화 방향에 맞는 별도의 인력 운영 체계를 도입한다.

구성원의 사내 이동과 역할 확장 기회도 확대한다. AI 도입으로 확보한 시간과 리소스를 신작 개발 및 혁신 프로젝트에 재투자해, AI 활용 역량과 창의적 도전이 선순환하는 구조를 만든다. 이를 통해 게임 제작 파이프라인 확장과 신규 타이틀 창출로 이어지는 지속 성장 체계를 실현한다.

크래프톤은 이번 AI 퍼스트 기업 전환을 계기로 기술·조직·문화 전반에서 AI 활용 범위를 확대하고, 경영과 의사결정 전 과정에 AI를 적용할 예정이다. 이러한 변화를 통해 글로벌 시장 환경에 보다 민첩하게 대응하고, 지속 가능한 경쟁력 강화를 추진한다.

김 대표는 “크래프톤은 AI 퍼스트 전략을 통해 구성원 개개인의 성장 기회를 넓혀 플레이어 경험 중심의 창의적 시도를 확대하고, 게임 산업 전반의 AI 혁신을 선도할 것”이라며 “AI 중심으로 일하는 운영 기준을 정립해 글로벌 게임 산업에서 참고할 수 있는 모범사례를 제시하겠다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

