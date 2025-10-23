나혼렙:어라이즈, ‘장송의 프리렌’과 협업…캐릭터 3종 추가

나혼렙:어라이즈-장송의 프리렌 컬래버 업데이트. 넷마블 제공

넷마블이 액션 게임 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈’가 일본 인기 애니메이션 ‘장송의 프리렌’과 컬래버 업데이트를 진행했다고 23일 밝혔다.

장송의 프리렌은 1000년을 넘게 사는 마법사 프리렌이 용사와 함께 마왕을 토벌한 후 새로운 여정을 떠나며 만나는 사람들과 다양한 사건들을 다룬 작품이다.

이번 협업을 통해 애니 속 주요 캐릭터 3종(프리렌, 페른, 슈타르크)이 나혼렙:어라이즈에 SSR 등급 헌터로 등장한다.

먼저 프리렌은 수속성 메이지로 지팡이를 활용한 화려한 마법 스킬을 지니고 있는 것이 특징이다. 보유 스킬로는 ▲파멸의 번개를 발사하는 ‘쥬드라질룸’ ▲지옥의 업화를 내뿜는 ‘보르잔베르’ ▲마력을 해방시켜 거대한 졸트라크를 발사하는 ‘일반 공격 마법 (졸트라크)-궁극’ 등이 있다.

페른은 화속성 메이지로 ▲여러 개의 마법진을 생성해 졸트라크를 발사하는 ‘마족을 죽이는 마법 (졸트라크)-포화’ ▲전방에 여러 개의 졸트라크를 난사하는 ‘마족을 죽이는 마법 (졸트라크)-연사’ ▲마력을 최대로 모아 거대한 졸트라크를 발사해 전방을 초토화시키는 ‘마족을 죽이는 마법 (졸트라크)-대’ 등의 스킬을 지니고 있다.

슈타르크는 화속성 탱커로 도끼를 활용한 무게감과 타격감을 갖춘 전투 스타일이 특징이다. 보유 스킬로는 ▲몸을 회전하며 도끼를 휘두르 ‘회전 강타’ ▲정면을 향해 도끼를 강하게 내리치는 ‘섬천격’ ▲공중에서 지면을 향해 낙하하며 도끼로 강하게 내려찍는 ‘섬천격·멸’ 등이 있다.

또한 장송의 프리렌에 등장하는 용사의 검이 성진우의 전용 무기 SSR 명속성 용사의 검으로 추가됐으며, 광휘의 공방에 군단장 오만한 장군 발타이르 추가, 인스턴스 던전 내 신규 보스 추가, 장송의 프리렌에 등장하는 단두대의 아우라와 전투를 펼치는 이벤트 던전, 다음달 6일부터 플레이가 가능한 관망자의 금서관 등 다양한 신규 콘텐츠가 업데이트됐다.

한편 나혼렙:어라이즈는 글로벌 누적 조회수 143억 뷰를 기록한 나 혼자만 레벨업 IP 최초의 게임이다. 정식출시 약 10개월 만에 글로벌 누적 6000만 이용자를 달성했으며, 2024년 대한민국 게임대상에서 대상을 수상한 바 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]