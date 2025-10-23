박봄, SNS 또 논란…양현석 고소장 공개 이어 ‘립스틱 범벅 반려견’ 사진까지

사진= 박봄 SNS

그룹 2NE1 출신 가수 박봄이 이해하기 어려운 SNS 행보로 대중의 시선을 모았다.

22일 박봄은 자신의 SNS에 “박봄 hates Yg. 인터넷을 하시는 사랑하는 국민 여러분 yg가 박봄한테 뭐했는지 샅샅이 알아봐 주시라. 감사하다”라는 글과 함께 한 장의 문서를 게재했다.

해당 문서는 박봄이 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 상대로 제출했다는 고소장으로 보인다. 문서에는 박봄이 양현석을 사기 및 횡령 혐의로 고소한다는 내용이 담겨 있었다.

박봄은 “피고소인(양현석)은 고소인(박봄)에게 정당하게 지급되어야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로, 이에 대한 철저한 수사와 법적 처벌을 원한다”고 주장했다.

그는 “피고소인은 고소인이 참여한 음원 발매, 공연, 방송, 광고, 행사, 작사, 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았다. 그 금액은 약1002003004006007001000034 ‘64272e조억 원으로 추정되며, 이는 고소인이 정당하게 받아야 할 수익”이라고 덧붙였다.

박봄은 또 “그럼에도 불구하고 YG엔터테인먼트 측은 정산 내역을 제공하지 않았고, 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다. 이로 인해 고소인은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었으며, 이는 명백한 사기 및 횡령 행위에 해당한다”고 강조했다.

박봄은 증거자료로 계약서, 수익 관련 문서, 음원 및 공연 참여 내역, 광고·행사 출연 기록, 문자·이메일, 통장 거래 내역 등을 준비했다고도 밝혔다.

이후 누리꾼들의 지적이 이어지자 박봄은 해당 게시물을 삭제했으나, 23일 새벽 다시 같은 고소장을 SNS에 게시했다. 이어 두 시간 뒤에는 “박봄. 립스틱 감사”라는 글과 함께 반려견의 입가에 립스틱을 칠한 듯한 사진을 여러 장 공개해 혼란을 더했다.

한편 박봄은 지난 8월 건강상의 이유로 활동을 중단한 바 있다. 최근에는 SNS를 통해 배우 이민호를 “남편”이라고 지칭하며 “내 남편이 맞다”고 주장해 화제를 모았으나, 이민호 측은 “박봄과 개인적인 친분이 없다”고 선을 그었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

