그라비티 ‘라그나로크: 트와일라잇’, 동남아 정식 론칭

라그나로크: 트와일라잇 동남아 지역 정식 론칭. 그라비티 제공

그라비티의 홍콩 지사인 그라비티 게임 비전(GGV)이 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘라그나로크: 트와일라잇’을 동남아시아 지역에 23일 정식 론칭했다.

라그나로크: 트와일라잇은 태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀 등 동남아시아 지역 구글 플레이, 애플 앱스토어, 화웨이 앱갤러리에서 게임을 다운로드하면 바로 플레이 가능하다.

라그나로크: 트와일라잇은 BGM, 전직 시스템, 펫, 코스튬 등 원작의 핵심 요소가 가진 클래식한 감성과 혁신적인 시스템 및 콘텐츠를 결합한 점이 특징이다. 오프라인 자동 사냥 기능으로 장시간 플레이에 대한 부담을 줄였으며 라그나로크 IP 타이틀 최초로 100% 장비 드롭률을 적용해 아이템을 쉽게 획득 가능하다.

특히 영웅 변신 시스템으로 유저가 바포메트 등 보스로 변신해 전투를 펼치는 신선한 플레이 경험을 선사하며 2인 던전에서는 동료와 함께 보스를 공략하는 팀플레이의 재미도 느낄 수 있다.

라그나로크: 트와일라잇은 앞서 론칭한 지역에서 좋은 성적을 달성하며 안정적인 서비스를 이어가고 있다. 지난 2월에는 중국 지역 모바일 메신저 위챗에 론칭 후 미니게임 최고 매출 8위를 기록했다. 7월에는 대만∙홍콩∙마카오 지역에 모바일 버전을 론칭했으며 정식 론칭 후 애플 앱스토어 최고 매출 대만 2위, 마카오 6위, 홍콩 8위를 달성했다.

지난 9월 진행한 동남아시아 지역 CBT에서는 ‘원작의 감성을 재현하면서도 현대 유저들이 즐기기 쉽게 만들었다’, ‘MVP 전용 던전이 인상적이다. 다른 유저들과 보스 경쟁을 할 필요가 없어 여유 있게 플레이할 수 있다’, ‘보스 변신 시스템이 독특하고, 다른 보스들도 추가됐으면 좋겠다’ 등 유저들로부터 많은 호평을 받았다.

그라비티 게임 비전은 론칭 당일 타이틀 공식 홈페이지에서 태국 지역 테마곡인 酷到爆炸(Cool Explosion) 뮤직비디오 풀버전을 공개했다. 뮤직비디오에는 태국 지역 홍보대사인 Bie The Ska가 출연해 새로운 모험의 서막을 알려 기대감을 자아냈다.

정식 론칭을 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 론칭 후 한 달간 게임 접속 시 한정 탈 것 리자드 드래곤과 희귀 날개 성마의 날개 중 1개, 코스튬 기계 미로성, 보물 100회 뽑기권 등을 지급한다. 2주 동안은 출석 일차에 따라 펫 개구리 남작, 코스튬 록 사운드, 식신 왕국기신 등을 증정한다. 이 외에도 다양한 경품 이벤트를 진행한다.

김진환 그라비티 게임 비전 사장은 “라그나로크: 트와일라잇은 원작을 바탕으로 혁신적인 시도를 더해 론칭 지역마다 호성적을 달성했다. 동남아시아 지역에서도 지난 CBT에서 보내주신 유저분들의 기대를 충족할 수 있도록 최선을 다해 준비했다”며 “정식 론칭을 기념해 동남아시아 지역 유저분들을 위한 풍성한 이벤트도 진행하는 만큼 적극 참여해 혜택을 받아 가시기 바란다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

