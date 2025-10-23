“음저협·저작권위·보호원, ‘자문료 카르텔’”…김재원, ‘저작권 이해충돌’ 맹공

사진=김재원 의원실 제공

한국음악저작권협회와 한국저작권위원회, 저작권보호원 간 카르텔 의혹이 제기됐다.

국회 문화체육관광위원회 소속 김재원 조국혁신당 의원은 23일 열린 한국저작권위원회 국정감사에서 “저작권위원회, 한국음악저작권협회, 저작권보호원 사이에 인적·금전적 유착이 광범위하게 형성돼 있다”며 “심의기관과 피심의기관이 동일 인맥으로 얽힌 ‘저작권 정책 카르텔’이 공정성을 훼손하고 있다”고 지적했다.

김 의원은 “심의를 받아야 하는 음악저작권협회가, 심의를 하는 저작권위원회의 전·현직 위원들에게 자문료를 지급해왔다”며 “이는 법원의 재판관이 피고로부터 돈을 받는 것과 다를 바 없는 심각한 구조”라고 비판했다.



김 의원이 공개한 자료에 따르면 음저협은 2023년부터 2025년까지 저작권 정책연구 자문계약 명목으로 약 6억 원을 특정 전문가들과 수의계약 형태로 체결했다. 이들 중 상당수가 저작권위원회 위원 또는 저작권보호원 자문위원으로 동시에 활동한 사실이 확인됐다.

이에 따르면 오승종 교수는 저작권위원장 퇴임 후에도 위원회 정책자문과 교육을 맡으며 음저협으로에서 4건의 자문·용역을 수주했으며 이모 부위원장은 역시 재직 중 3년 연속으로 음저협으로부터 자문료와 용역비를 수령했다. 최모 교수는 저작권위원회의 주요 정책연구를 수행하면서 동시에 음저협 자문을 맡아 이해충돌 우려를 낳았다.

강석원 저작권위원회 위원장은 “인력 풀이 제한적이어서 발생한 불가피한 상황”이라고 해명했지만, 김 의원은 “이익단체로부터 자문료를 받는 인사가 동시에 심의와 정책연구를 수행하는 것은 중립성과 독립성을 심각하게 훼손하는 구조”라며 강하게 비판했다.

또한 김 의원은 “이런 구조에서 과연 정상적인 정책연구와 공정한 심의가 가능하겠느냐”며 강 위원장과 한국저작권보호원 박정렬 원장을 향해 강도 높게 질타했다.



김 의원은 전직 고위 관료의 참여를 통한 ‘전관예우’ 의혹도 제기했다. 그는 “전병극 전 문화체육부 1차관과 김현모 전 문화재청장이 퇴임 후 불과 수개월 만에 음저협 자문으로 영입됐다”며 “이는 문체부의 업무 점검(2025년 5월 7~9일)을 앞두고 전직 간부들을 ‘방패막이’로 세운 것 아니냐”고 비판했다.

김 의원은 이어 “이러한 인맥 구조 속에서 저작권위원회와 저작권보호원은 제 역할을 하지 못하고, 문체부의 관리·감독 기능마저 사실상 무력화됐다”며 “결국 저작권 정책이 소수 전문가 카르텔의 전유물이 되고 있다”고 강하게 질타했다.

김 의원은 “저작권 정책은 창작자와 이용자 모두를 위한 공공의 영역인데, 지금의 구조는 특정 인맥이 자문·심의·집행을 독점하는 폐쇄적 시스템으로 변질됐다”며 “문체부는 즉시 제도 개선 방안을 마련해 보고하라”고 촉구했다.

문화체육관광부는 “이번 국정감사를 통해 해당 사실을 처음 인지했다”며 “즉시 관련 실태조사에 착수하겠다”고 밝혔다. 또한 “음저협과 저작권위원회, 저작권보호원은 각자의 역할이 엄격히 분리돼야 하며 심의·집행·자문이 뒤섞인 구조에서는 공정성도 신뢰도도 담보될 수 없다”고 강조했다.

