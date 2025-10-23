문화도시 영등포, 2025 예술가.ZIP ‘영등포 미디어 아트트럭’ 10월 25~26일 진행

사진=영등포문화재단

영등포문화재단(대표이사 이건왕)은 오는 10월 25일부터 26일 양일간 ‘선유도원축제·시월의 선유’ 축제 현장에서 예술가.ZIP ‘영등포 미디어 아트트럭’을 개최한다고 23일 밝혔다.

‘예술가.ZIP 아트트럭 프로젝트’는 지역 예술가들의 창작물을 전통적인 전시 형식을 넘어 시민과 직접 소통하는 ‘찾아가는 미술관’ 형태로 선보인 바 있다.

올해로 2회를 맞는 이번 행사는 변화하는 예술시장의 흐름에 발맞춰 미디어아트 창작자 지원을 강화한 생활문화형 프로젝트로 기획됐다.

미디어 아트트럭으로 변모한 1.5톤 트럭에서는 초등학생부터 중년 작가까지 전 연령대의 창작자들이 참여한 총 27팀의 미디어아트 및 영상 콘텐츠가 상영된다. 참여자들은 각자의 세대적 감성과 시선을 통해 영등포의 도시적 풍경과 소소한 일상을 재해석하며 세대와 장르를 아우르는 다층적인 예술적 대화를 펼친다.

상영 프로그램은 공모작으로 구성된 △RE:SEE YDP – 영등포를 다시 들여다보다 △FEEL YDP – 영등포를 느끼다 △IMAGINE YDP – 영등포의 미래를 그리다의 세 가지 세션과 지역 예술가를 조명하는 △FOCUS YDP ARTIST, 문화도시 영등포를 알리는 △CULTURAL YDP 영상 콘텐츠까지 총 다섯 개 세션으로 구성된다.

행사는 25일과 26일 오전 11시부터 오후 6시까지 선유도역 2·3번 출구 걷고 싶은 거리(투썸플레이스 선유도역 앞)에서 진행된다. 현장에서는 ‘문화1호선 스탬프 투어’와 ‘시민 참여 이벤트’를 비롯해 아스팔트 드로잉, 분필 아트 등 시월의 선유 프로그램을 함께 즐길 수 있으며 벨리곰과 함께하는 포토존 등 다양한 이벤트도 트럭 인근에서 함께 운영된다.

영등포문화재단 이건왕 대표는 “아트트럭이 단순한 전시 공간을 넘어 시민과 예술가가 소통하고 지역의 이야기를 함께 감각할 수 있는 ‘움직이는 예술 플랫폼’으로 자리매김하길 기대한다”고 전했다.

2025 예술가.zip ‘MY ART COLLECTION’ 전시 전경. 사진=영등포문화재단

한편, 예술가.ZIP 사업의 일환으로 지난 9월 5~6일 콘래드서울에서 개최된 ‘MY ART COLLECTION’ 전시는 20인의 예술애호가 시선으로 영등포를 무대로 활동하는 지역 작가 10인의 작품 세계를 밀도 높게 조명하고 호텔이라는 일상적 공간을 예술로 전환한 전례 없는 호텔형 전시라는 호평을 받았다.

이번 ‘영등포 미디어 아트트럭’에서는 ’MY ART COLLECTION’ 전시를 관람하지 못한 시민들을 위해, ‘FOCUS YDP ARTIST’ 세션에서 전시의 주요 장면을 다시 선보인다. 영등포 예술인들이 전하는 시선을 통해 지역에 대한 새로운 시선과 예술이 녹아 든 일상의 순간을 함께 공감할 수 있을 것으로 기대된다.

황지혜 기자

