예원, 10년 전 ‘이태임 욕설사건’ 직접 언급…“조상님이 도와 생긴 일”

사진= 유튜브 채널 '근본채널' 화면 캡처

그룹 쥬얼리 출신 배우 예원이 과거 배우 이태임과의 논란을 다시 꺼내며 당시의 비하인드를 전했다.

22일 유튜브 채널 ‘근본채널’에는 ‘샤머니즘에 빠진, 천만 뷰를 넘긴 노빠꾸 안방마님 예원’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 예원은 신동에게 “예전에 점집에 갔는데 ‘만약 네가 이름을 크게 알리고 유명해져서 승승장구하면 단명할 사주였다’라고 했다. 그래서 그 일이 일어났다고 하더라”라고 털어놨다.

예원이 말한 ‘그 일’은 지난 2015년 방송된 MBC 예능 ‘띠동갑내기 과외하기’ 촬영 중 배우 이태임과 벌어진 언쟁 사건이다. 당시 두 사람은 촬영 도중 반말과 욕설이 오가며 논란이 일었고, 예원은 한동안 방송 활동을 중단해야 했다.

이에 신동이 놀라자, 예원은 “내가 너무 유명해지고 많은 걸 가지게 되면 빨리 죽는 사주여서 조상님들이 도와서 그걸 다 가져갔다는 거다”라고 설명했다.

이를 들은 출연진은 “그럼 그때 눈빛이 조상님 눈빛이었다는 거네?”, “그 분도 신들렸었나”라며 웃음을 터뜨렸고, 예원은 쓴웃음을 지었다.

한편, 예원은 2011년 그룹 쥬얼리로 데뷔했으며 팀 해체 후 배우로 전향해 활동을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]