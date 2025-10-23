노현태·김경민, 파주 ‘건강박수’ 재능기부 공연으로 감동 전했다

거리의시인 노현태와 트롯황소 김경민이 지난 21일 경기도 파주시노인복지관에서 어르신들을 위한 ‘건강박수’ 재능기부 공연을 펼치며 따뜻한 감동을 전했다.

이날 현장에는 약 100여 명의 어르신들이 함께하며 유쾌하고 뜻깊은 시간을 함께 했다.

행사 시작의 문을 연 노현태는 특유의 재치 있는 입담과 레크리에이션으로 어르신들의 마음을 활짝 열었고, 이어 무대에 오른 김경민은 신곡 ‘대전역 골목’ 등의 곡으로 열정적인 무대를 선보였다.

노현태와 김경민은 음악과 웃음, 그리고 건강 메시지를 전하며 어르신들과 깊은 공감대를 이루었다. 한 어르신은 “우울증이 심해 병원을 가려구 예약했는데 우울증이 바로 치료가 된 것 같다”며 고마움을 전했다.

공연을 마친 두 출연자는 “어르신들의 웃음 속에서 이 활동이 단순한 이벤트를 넘어 삶의 에너지가 될 수 있다는 확신을 얻었다”며 “앞으로도 더 많은 복지기관을 찾아 건강과 행복을 나누는 재능기부를 이어가겠다”고 전했다.

이날 행사를 준비한 배우이자 다원문화복지재단의 정보석 명예이사장은 “진정성 있는 문화 프로그램이 어르신들에게 큰 활력소가 되고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 어르신들의 삶의 질 향상을 위한 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

노현태와 김경민은 현재 ‘건강박수 프로젝트’를 통해 전국의 노인복지기관을 방문해 건강문화 캠페인과 공연 활동을 펼치고 있다. 매주 월요일 오전 11시 SBS ‘보석이네 건강수다’ 고정 패널로 출연하며 건강한 노후를 위한 메시지를 전하고 있다.

[사진제공=다원문화복지재단]

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]