체육공단, 국내 우수 스포츠 기업 해외 판로 개척 지원

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 국내 스포츠산업 우수기업의 해외시장 진출을 돕기 위해 ‘2025 수출 붐업 코리아 위크’에 5개 국내 우수 스포츠 기업의 참가를 지원했다.

이번 행사는 지난 21일부터 이틀간 일산 킨텍스에서 열렸다. 전 세계 700개의 해외 바이어와 2000여 개의 국내 기업이 참가한 대규모 수출상담회로 산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동 주최했다.

체육공단은 증강현실(AR) 클라이밍 시스템을 개발한 ‘아스포즈’, 케이팝(K-POP) 체험형 콘텐츠 플랫폼인 ‘댄스냅(DanceSnap)’을 개발한 ‘텐시엘’, 보행·체형 분석 시스템 개발·제조 기업 ‘지하이웰’, 캠핑·아웃도어 전문 기업 ‘스노우라인’과 캠핑 아이스 쿨러 제조 전문 기업 ‘비엔케이스포츠’와 함께 약 270㎡ 규모의 ‘케이(K)-스포츠 기업관’을 조성해 국내의 우수한 아이시티(ICT) 융합형 체험 콘텐츠와 아웃도어 장비를 선보이며 방문객들에게 큰 관심을 끌었다.

참가기업들은 행사 양일간 총 49건, 약 2100만 달러 규모의 1대 1 수출 상담 실적을 기록했다. 특히, ‘텐시엘’은 일본 현지 마케팅 컨설팅 회사인 ‘J-Bridge’와 ‘댄스냅(DanceSnap)’ 관련 약 10만 달러 규모의 양해각서(MOU)를 체결했다. 이로써, 일본 진출을 통한 브랜드 협업 추진 기반을 마련하며 스포츠와 문화가 결합한 케이(K)-콘텐츠의 해외 진출 확장성을 보여줬다는 평을 받았다.

체육공단 관계자는 “증강현실, 케이팝 등 체험형 스포츠 기술이 해외 바이어의 큰 관심을 받은 상담회였다”며 “앞으로도 전문 기관과 협업을 통해 국내 우수 스포츠 기업의 국제 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다.

한편, 체육공단은 올해 스포츠산업 선도 기업 육성 및 해외 진출 지원 사업(172억 원)으로 76개 스포츠 기업의 성장을 지원하는 등 우리나라 스포츠산업 발전을 위한 역할을 공고히 하고 있다.

