이스트게임즈, 신작 MMORPG <카발red> 사전예약 성황

이스트게임즈의 신작 MMORPG 〈카발RED(CABAL RED)〉의 사전예약이 폭발적인 반응을 얻으며 성황리에 진행 중이라고 23일 밝혔다.

지난 20일 사전예약 개시 이후 이용자들의 관심이 빠르게 확산되고 있으며, 특히 교촌치킨과의 ‘레드콤보’ 컬래버레이션 공개 이후에는 커뮤니티 내에서 “콤보 감성이 돌아왔다”, “이 조합은 진짜 레전드” 등 추억을 소환하는 이용자 반응이 이어지고 있다.

〈카발RED〉는 올해로 출시 20주년을 맞은 ‘카발 온라인’의 후속작으로, 원작의 세계관을 기반으로 새로운 서사와 전투 시스템을 선보이는 정통 MMORPG다. 모바일과 PC 간 크로스플레이를 지원해, 언제 어디서나 동일한 계정으로 자유롭게 플레이할 수 있다.

이번 작품은 원작의 핵심 재미였던 ‘콤보 시스템’과 ‘배틀모드’, ‘광역 스킬’ 중심의 전투 구조를 계승해, 손맛과 긴장감을 동시에 느낄 수 있는 스타일리시 액션 플레이를 제공한다. 콤보를 이어갈수록 더 강력한 데미지를 입히는 전투 구조를 통해 이용자는 몰입감 있는 전투를 경험할 수 있다.

〈카발RED〉는 ‘카발 온라인’ 이후의 세계를 배경으로 하지만, 스토리적으로는 직접적인 연속성을 갖지 않는다. 대신, 같은 세계관 안에서 새로운 인물과 사건을 중심으로 서사가 전개되며, 주요 퀘스트는 풀 더빙으로 제작돼 풍부한 몰입감을 제공한다. 또한, 다양한 기기 환경에서도 원활한 플레이가 가능하도록 저사양 기기 최적화 작업을 병행해 접근성을 높였다.

출시 전까지 사전예약을 진행하는 <카발RED>는 사전예약자 전원에게 10만원 상당의 아이템 보상을 100% 제공하고, 추첨을 통해 교촌치킨 레드콤보도 지급한다. 사전예약은 별도의 사전예약 페이지와 구글 플레이, 애플 앱스토어를 통해 참여할 수 있다.

오는 11월 25일 정식 서비스를 시작하는<카발RED>의 자세한 내용은 추후 공식 사이트에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

