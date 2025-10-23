‘글로벌 루키’ 나우즈, 베리즈 합류…밀착 소통 나선다

그룹 나우즈가 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈와 손잡고 글로벌 팬들과 밀착 소통에 나선다.

카카오엔터테인먼트의 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)는 23일 큐브엔터테인먼트 5인조 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈, 현빈·윤·연우·진혁·시윤)가 글로벌 팬 커뮤니티를 연다고 밝혔다. 최근 리브랜딩으로 새로운 출발을 알린 나우즈는 베리즈를 통해 전 세계 팬들과 더욱 가깝게 소통하며 팬덤을 공고히할 계획이다. 멤버들의 소소한 일상 공유는 물론, 실시간 라이브, 비하인드 사진/영상 공개 등 다양한 콘텐츠들로 팬들에 더욱 친밀한 매력을 전한다.

음악부터 비주얼까지 독보적인 아이덴티티와 무대 장악력으로 주목받고 있는 나우즈는, 지난 7월 발표한 미니 1집 '이그니션[IGNITION]’에서 정상을 향해 달려가는 청춘의 성장과 열정을 고스란히 담아내 국내외 음악 팬들에 호평을 받았다. 특히 지난 8월 미국 로스앤젤레스에서 열린 ’KCON LA 2025’를 비롯해 마카오, 베이징, 상하이, 도쿄 등 여러 도시에서 글로벌 팬들에 강렬하고 폭발적인 퍼포먼스를 선보이며 화제를 낳고 있다. ‘차세대 글로벌 루키’로서 행보를 이어가고 있는 나우즈는, 온라인에서는 베리즈를 통해 글로벌 팬들에 무대와는 또다른 모습과 매력으로 다가갈 예정이다.

SBS ‘B:MY BOYZ(비 마이 보이즈)’로 탄생한 실력파 8인조 신인 보이그룹 YUHZ (유어즈, 효·연태·재일·보현·카이·준성·세찬·하루토)도 20일 베리즈 팬 커뮤니티를 열고 새로운 행보를 시작했다. 커뮤니티 오픈 후 “앞으로 베리즈에 글도 사진도 많이 올릴게요. 소통 많이 해요!”라고 첫 인사를 전한 유어즈는 베리즈에서 전 세계 팬들과 연결 고리를 더욱 탄탄히 한다는 계획. 최근 일본 도쿄에서 첫 공식 팬 콘서트를 열고 탁월한 실력으로 단숨에 팬들을 사로잡은 유어즈의 활발한 활동이 기대된다.

베리즈는 글로벌 K컬처 팬플랫폼으로 아이유, 아이브 등 K팝 아티스트들은 물론, 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘북극성’, 카카오엔터테인먼트의 신인 배우 오디션, SBS ‘우리들의 발라드’ 등 다양한 K컬처 콘텐츠 IP가 팬 커뮤니티를 열고 전 세계 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 특히 ‘젠지미의 정석’ 키키, '하이엔드 청량돌' 아이딧 등 차세대 K팝 루키로 손꼽히는 신인 아티스트들도 소소하게 일상을 공유하며 팬들에 가깝게 다가가고 있다. 직접 만날 기회가 상대적으로 많지 않은 신인들이 베리즈를 통해 글로벌 팬들과 실시간으로 자유롭게 소통하고, 깜짝 라이브, 이색 이벤트 등으로 친밀하게 교감하고 있다.

