아크, 새 싱글 'CTRL+ALT+SKIID' 첫 티징 콘텐츠…해독 불가 콘셉트 '궁금증 UP'

그룹 아크(ARrC)가 새 싱글의 첫 티징 콘텐츠를 선보이며 컴백 열기를 지폈다.

아크는 오늘(23일) 공식 SNS 채널을 통해 싱글 2집 'CTRL+ALT+SKIID'의 티징 영상을 깜짝 게재했다.

공개된 티저 영상은 수직으로 쌓인 모니터를 비롯해 여러 대의 CCTV가 작동하는 장면으로 시작된다. 바닥에 일정한 간격으로 그려진 선과 그 위에 불안정하게 놓여진 카트가 눈길을 끈다. 특히, 쉴 새 없이 작동하는 CCTV가 관심을 집중시키는 가운데, 과연 CCTV에 담긴 암호는 무엇일지 보는 이들의 궁금증을 자극했다.

이어 모니터 화면에는 시스템 제어 명령어인 'CTRL+ALT+DEL'가 깜빡인 뒤, 이내 아크의 싱글 2집 제목인 'CTRL+ALT+SKIID'이 등장했다. 짧지만 강렬한 인상을 남긴 아크는 해독 불가한 콘셉트의 티저 영상 공개만으로 컴백 기대감을 극대화시켰다.

이처럼 아크는 매 앨범 고정된 형식을 벗어난 티징 프로모션을 선보이며 자신들만의 독창적인 서사를 구축해 왔다. 아크는 이번 싱글 역시 차별화된 콘셉트와 영상미로 정형화 되지 않은 프로모션을 예고해 눈길을 끈다.

뿐만 아니라 아크는 새 싱글 'CTRL+ALT+SKIID'를 통해 빌리 문수아, 시윤과 깜짝 컬래버레이션에 나선다. 실험적인 음악적 시도와 파격적인 비주얼로 전 세계 팬들을 매료시킨 이들이 함께 이뤄낼 독보적인 음악 시너지에 많은 관심이 집중된다. 아크의 싱글 2집 'CTRL+ALT+SKIID'는 오는 11월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]