크나큰 출신 오희준→우승 활동명 변경…앤드벗 컴퍼니서 새출발

앤드벗 컴퍼니와 전속계약을 체결한 그룹 크나큰 출신 오희준이 활동명을 '우승'으로 변경하고 연기자로서 본격 활동을 시작한다.

소속사 앤드벗 컴퍼니는 23일 "크나큰 출신 배우 우승과 전속계약을 체결했다”고 공식 발표했다. 이어 “다채로운 매력을 지닌 우승이 다양한 작품을 통해 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 전했다.

2016년 그룹 크나큰 멤버로 데뷔한 우승은 이후 연기자로서의 새로운 길을 모색해 '반짝이는 워터멜론'에 출연하며 대중에게 눈도장을 찍었다.

앤드벗 컴퍼니는 "우승의 새로운 시작과 함께하게 돼 기쁘다. 배우로서의 역량을 넓히고 더 많은 대중과 만날 수 있도록 적극적으로 서포트할 예정이며, 새로운 출발선에 선 우승에게 많은 관심과 응원 부탁드린다"라고 전했다.



활동명을 변경한 우승은 새 소속사 앤드벗 컴퍼니와 함께 배우로서의 커리어를 본격적으로 쌓을 예정이다.

