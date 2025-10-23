국립중앙박물관 용산 개관 20주년 관람전 개최…기념 뮷즈 25종 출시

국립중앙박물관 용산 개관 20주년 상징 조형물. 사진=국립중앙박물관 제공



국립중앙박물관은 용산 개관 20주년을 맞이해 특별한 관람 행사 ‘20년의 이야기, 유물과 사람’을 개최한다고 23일 밝혔다.

오는 12월28일까지 상설전시관에서 열리는 이 행사는 20점의 유물과 20년의 기억을 찾아가는 관람 프로그램이다. 박물관 여러 소장품 중 20점을 선정했으며 전시를 따라가는 여정에는 20년간 각 유물과 남다른 인연을 맺어 온 박물관 사람 20여명의 이야기가 담겼다.

20년의 여정과 시간의 축적을 형상화한 상징 조형물이 설치돼 관람의 출발을 돕는다. 시간의 단위가 켜켜이 쌓이며 특정 시점에서 20이라는 상징이 선명해지는 구조의 조형물은 보이지 않던 것을 보이게 한다는 의미를 시각화한다.

나만의 관람 동선을 설계하며 알고 있는 유물, 한 번쯤 가본 박물관을 다른 관점에서 다시 찾게 할 수 있다. 2005년 박물관이 용산에 터를 잡을 때 역사의 길에 놓인 경천사 십층 석탑, 새롭게 조성된 아시아관의 중앙아시아 벽화와 야외 정원의 불상, 발견과 해석으로 새로운 생명력을 얻은 조선활자와 이사지왕명 큰칼, 달멍과 사유로 관람객을 매료시킨 달항아리와 반가사유상, 박물관 소장품의 확장성을 준 고구려 벽화 모사도와 유리건판 등 전시관 곳곳을 따라가며 공간, 유물, 사람의 이야기를 마주할 수 있다.

관람객은 전시품 관람뿐만이 아니라 선사·고대관 휴게실에 별도로 마련된 20주년 공간에서 설명문·영상·오디오·이야기 책 등 다양한 매체로 이들의 이야기를 다시 경험할 수 있다.

전시 관람 및 공간의 경험 외에도 관람 여정 중 획득한 온라인 스탬프 수량에 따라 사진 엽서, 리유저블 가방, 이야기 노트 등 특별히 제작한 한정판 기념품도 제공된다. 또한 박물관 문화재단과 함께 용산 개관 20주년 기념 스페셜 뮷즈 10개 품목 25종을 신규 개발했다. 행사 기간 중 박물관 문화상품점에는 20주년 기념 스페셜 에디션 코너가 별도로 마련된다.

