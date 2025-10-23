[단독] ‘오겜 정배’ 이서환, JTBC ‘김부장 이야기’ 허 과장 역 출연…리모콘 잡는다

배우 이서환이 JTBC 새 토일드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에 허 과장 역으로 캐스팅 됐다.

‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 송희구 작가의 동명의 원작 소설을 드라마화한 작품이다. 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성(류승룡)이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그린다. 직장인의 리얼한 애환과 조직 생활의 민낯을 리얼하게 풀어낸다는 계획이다.

배우 이서환은 극 중 허 과장 역을 맡았다. 따뜻한 인품과 성정의 소유자이나, 그것이 오히려 발목을 잡아 회사라는 치열한 생존 경쟁 속에서 살아남기 위해 몸부리치며 불안 품고 사는 인물이다. 위아래 그리고 동기에게까지 눈치를 보며 몸을 낮추지만, 그에게 닥쳐오는 상황과 고민은 시청자들의 깊은 공감을 자아낼 예정이다.

이서환 외에도 김 부장 역의 류승룡, 유승목, 이신기 등 베테랑 배우들이 대거 포진해 있다. 조현탁 감독이 연출을 맡고, 김홍기·윤혜성 작가가 극본을 집필했으며 SLL과 드라마하우스, 바로엔터테인먼트가 공동 제작한다. 오는 25일 밤 10시 40분에 첫 방송된다.

한편, 이서환은 2004년 뮤지컬 노틀담의 꼽추로 데뷔한 22년차 배우다. 넷플릭스 오징어 게임 시리즈에서 이정재가 맡은 성기훈의 친구 박정배 역을 맡아 글로벌 인지도를 높였다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]