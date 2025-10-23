‘미래의 골동품 가게’, 2025 월드 웹툰 어워즈 대상 영예

김영수 문화체육관광부 제1차관이 지난 22일 롯데시네마 월드타워점 8관에서 열린 2025 월드 웹툰 어워즈 시상식에서 미래의 골동품 가게 구아진 작가에게 대상을 수여하고 있다. 사진=문화체육관광부

웹툰 미래의 골동품 가게가 2025 월드 웹툰 어워즈 대상의 주인공이 됐다.

문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원과 함께 22일 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점 8관에서 2025 월드 웹툰 어워즈 시상식을 개최했다.

올해로 2회를 맞이한 월드 웹툰 어워즈는 우리나라의 웹툰 종주국으로서의 위상을 높이고 웹툰업계 종사자를 격려하기 위해 한 해 동안의 전 세계 웹툰 작품 중 최고의 작품을 선정, 시상하는 행사다. 올해는 출품작과 독자 추천작을 합쳐 웹툰 약 1400편이 수상을 놓고 경쟁했다.

올해 본상은 예심을 거쳐 추려진 후보작 26개 작품 중 경이로운 소문·괴력 난신·네 번째 남편·똑 닮은 딸·마루는 강쥐·미래의 골동품 가게·시든 꽃에 눈물을·아비무쌍·전지적 독자 시점·참교육 등 10개 작품이 받았다.

올 한 해 최고의 웹툰에 수여되는 대상의 영예는 구아진 작가의 미래의 골동품 가게로 돌아갔다. 남해의 먼 섬에 사는 소녀 ‘미래’가 부모님의 실종 이후 저주에 휩싸인 섬의 비밀을 파헤치는 한국형 오컬트 웹툰으로 장기 연재에도 흔들리지 않은 탄탄한 서사와 수려한 그림체가 높은 평가를 받았다.

심사위원장상은 유미·슬리피-씨 작가의 전지적 독자 시점이 받았다. 평범한 회사원 김독자가 자신만 읽던 웹소설이 현실 세계가 되면서 벌어지는 이야기를 그린 현대 판타지 웹툰이다. 동명의 웹소설이 웹툰으로 확장한 노블코믹스의 교과서 같은 작품으로 평가받는다. 작년 본상 수상에 이어 올해 심사위원장상을 받으며 2년 연속 수상을 기록했다.

이 외에도 본상 수상작 중 네 번째 남편은 일본의 아키오 치나미 작가가 일본 현지에서 연재하는 작품이다. 해외 작품으로는 최초로 본상을 받게 됐다.

전 세계 웹툰 팬들이 직접 뽑은 독자인기상은 장진·소흔 작가의 데뷔 못하면 죽는 병 걸림이 수상했다. 고시 장수생이 어느 날 낯선 몸에 빙의해 아이돌 데뷔를 못하면 죽는 병에 걸리며 발생하는 이야기를 그린 현대 판타지 웹툰으로 지난 9월부터 총 8주간 진행된 독자 투표에서 7번의 주간 득표 1위를 하는 등 압도적인 지지를 받았다. 지난 19일부터 열린 2025 월드 웹툰 페스티벌은 이날 시상식으로 마무리됐다. 잠실 롯데타운 일대에서 특별 기획전시와 다양한 체험·무대 프로그램으로 꾸며진 이번 행사는 국내외 창작자와 플랫폼·제작사, 웹툰 팬이 한자리에 모여 교류하며 웹툰의 현실적 확장을 다채롭게 즐기는 축제의 장이 됐다.

김영수 문체부 제1차관은 “올해로 2회를 맞이한 월드 웹툰 어워즈는 웹툰업계 관계자들과 전 세계 웹툰 팬들이 한 해를 돌아보며 축하하는 뜻깊은 자리”라며 “향후 영화계의 칸 영화제와 같이 웹툰계를 대표하는 최고 권위의 시상식으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]