11月 평가전 앞둔 류지현호, 부상으로 좌완 2인 이탈… 우완 이호성·이민석 대체발탁

부상으로 인한 아쉬운 낙마가 발생했다.

한국야구위원회(KBO) 전력강화위원회는 23일 “부상으로 11월 K-BASEBALL SERIES 출전이 어려워진 최승용(두산)과 김영규(NC)를 대체할 선수로 이민석(롯데)과 이호성(삼성)을 확정했다”고 전했다.

부상 선수들의 상태가 먼저 전해졌다. 최승용은 왼쪽 팔꿈치 피로골절 진단을 받았다. 그의 소속팀 두산은 “지난해 피로골절 당시와 같은 부위다. 올 시즌 종료 후 지난 13일 메디컬 체크를 진행해 같은 진단을 받았다”며 “투구 중지 후 8주 뒤 재검진이 예정됐다. 재검 이후 피칭 스케줄을 수립한다. 현재로서는 내년 스프링캠프에 큰 영향이 없을 전망”이라고 전했다.

김영규도 마찬가지다. NC 구단은 “왼쪽 어깨 불편함으로 인해 병원으로부터 8주 이상 휴식이 필요하다는 소견을 받았다”고 밝혔다.

다음달 8~9일 체코전, 15~16일 일본전까지 총 4번의 평가전을 치르는 류지현호는 이로써 귀중한 좌완 두 명을 잃게 됐다. 평가전 엔트리에 남은 좌완은 손주영, 오원석, 배찬승, 김건우까지 단 4명이다.

선발·불펜이 모두 가능한 최승용은 2023년 아시아프로야구챔피언십(APBC), 지난해 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 등에서 태극마크를 단 경험이 있다. NC 필승조인 김영규도 2022 항저우 아시안게임 금메달에 기여했으며, 2023 APBC에서도 나라를 대표했다. 류지현 한국 야구대표팀 감독은 여러모로 쓰임새가 많은 두 투수 없이 평가전을 준비하게 됐다.

대체 선수에게 기대를 걸어본다. 이호성은 2023 KBO 신인드래프트 1라운드 전체 8순위로 삼성 유니폼을 입은 우완 파이어볼러다. 올해 삼성 마무리로 활약하는 등 스텝업에 성공했다. 한창 열리고 있는 포스트시즌(PS)에서 7경기 1승2홀드, 평균자책점 제로(6⅔이닝 무실점) 행진을 수놓는 중이다.

이민석도 2022 KBO 신인드래프트에서 1차지명으로 롯데에 둥지를 튼 대형 유망주다. 마찬가지로 시속 150㎞을 가볍게 넘나드는 묵직한 패스트볼을 던진다. 올해 20경기서 2승5패, 평균자책점 5.26 등을 마크했다.

