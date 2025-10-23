제이세라, 가을 발라드 신곡 ‘너란 계절’ 26일 공개

가수 제이세라(J-CERA)가 가을 향취가 물씬 느껴지는 신곡을 발표한다.

꾸준히 곡 활동을 이어오며 팬들과 음악적 교감을 이어오고 있는 제이세라가 새 싱글 ‘너란 계절’을 26일 새로이 선보인다.

신곡은 이별 이후에도 쉽게 지워지지 않는 기억의 계절을 그려 낸 감성 발라드다. 햇살이 부서지듯 스며드는 피아노와 따뜻한 스트링, 그리고 섬세한 보컬이 만들어내는 서정적 감정선이 제이세라의 완벽한 보컬이 더해져 웰메이드 발라드로 완성됐다.

‘너 없는 자리에도 익숙해졌다고 / 스스로 속였던 날들이 떠올라 …… 어디선가 너를 닮은 뒷모습에 멈춰 서’라는 시각화를 통해 음악적 공감으로 이끈 도입부, ‘다 잊은 줄 알았어 너란 계절도 / 그날의 온기도 근데 왜 이 바람 속에 / 자꾸 너의 향기가 나 아직도 나를 맴돌아’라는 외침이 그리움을 짙게 드리운다.

이별의 현실을 받아들이는 자기 위로의 시간에서 시작해, 점차 격정적인 감정과 함께 감추어둔 진심이 터져 나오는 흐름으로 이어진다. 익숙해졌다고 믿었던 일상, 문득 스치는 바람과 향기가 제이세라의 노래를 통해 구체화 되는 듯하다.

특히 후반부의 스트링과 기타가 어우러지며, 제이세라 특유의 감성적 호소력이 절정을 이루며 한 편의 영화 같은 여운을 남긴다. 진정성이 느껴지는 깊은 가창의 감성은 계절이 바뀔 때마다 되살아나는 기억처럼 사랑이 남긴 온기와 아픔을 동시에 그려낸다.

2010년 싱글 ‘Lonely Night’으로 데뷔한 후 15년의 활동 기간 동안 왕성한 가창 행보를 이어오고 있는 제이세라가 오랜만에 선보이는 시즌송으로 팬들의 관심이 집중되고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

