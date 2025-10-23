‘PBA 국내 대표 강자’ 조재호 강동궁 최성원, 나란히 64강 진출

조재호. 사진=PBA 제공

프로당구 PBA를 대표하는 국내 강자 조재호(NH농협카드) 강동궁(SK렌터카) 최성원(휴온스)가 모두 64강 진출에 성공했다.

22일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2025-26시즌 6차투어 ‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 128강 1일차 일정에서 조재호는 이희진을 세트스코어 3:0으로 제압했다. 강동궁과 최성원도 각각 김봉철과 김성민2를 3:0으로 돌려세웠다.

이번 시즌 2차례 준우승을 기록한 조재호는 이번 대회 128강에서 와일드카드 이희진을 상대했다. 1세트 5:10으로 뒤지던 6점 장타를 치며 11:10 역전에 성공했고, 이후 7이닝째 2점, 8이닝째 1점, 10이닝째 1점을 올려 15:11로 이겼다. 이어진 2세트는 일진일퇴 승부 끝에 15:12(12이닝)로 따냈고, 3세트엔 3이닝째 뱅크샷 3회를 포함 11점을 쓸어담으며 15:7(8이닝)로 승리했다.

강동궁은 과거 휴온스에서 3시즌간 활약한 김봉철을 128강에서 만났다. 역대 전적은 1승1패 동률. 3번째 맞대결에선 강동궁이 웃었다. 1세트는 16이닝까지 가는 장기전 끝에 15:11로 강동궁이 선취했고, 이후 2세트는 5:5로 동점이던 상황에서 강동궁이 5이닝째 10점 장타를 터트리며 15:5로 끝냈다. 강동궁은 3세트 5:6으로 끌려가다 7이닝부터 1-4-2-1-2 연속 득점에 힘입어 15:9(11이닝)로 이기며 다음 라운드에 올라섰다.

최성원은 김성민2를 상대로 1세트를 15:5(6이닝), 2세트를 15:3(5이닝)으로 이기며 빠르게 두 세트를 선취했다. 3세트엔 김성민2이 14:11로 먼저 매치포인트를 달성했지만, 최성원은 8이닝째 3점을 올리며 14:14 동점을 만들었고, 9이닝째 남은 1점을 마무리하며 세트스코어 3:0 승리를 완성했다. 최성원은 이날 애버리지 2.250을 기록하며 이날 출전한 선수 중 애버리지 전체 1위에 올랐다.

이번 시즌 3차투어(NH농협카드 채리티 챔피언십) 우승자 모리 유스케(일본·에스와이)와 4차투어(SY 베리테옴므 챔피언십) 우승자 이승진은 각각 최경준과 홍종명을 상대로 승부치기 끝에 승리하며 64강 진출을 확정했다. 이밖에 이상대(휴온스) 김재근(크라운해태) 최원준(에스와이) 로빈슨 모랄레스(콜롬비아·휴온스) 김종원(웰컴저축은행) 엄상필(우리금융캐피탈) 등이 128강에서 승리했다.

이날 함께 진행된 LPBA 32강에선 ‘시즌 1위’ 김가영(하나카드)가 팀동료 사카이 아야코(일본·하나카드)를 세트스코어 3:0으로 완파했다. ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 정수빈(NH농협카드)을 상대로 승부치기 끝에 16강 진출에 성공했다. 세트스코어 2:2 상황에서 펼쳐진 승부치기에서 선공인 정수빈이 먼저 3점을 기록했지만, 후공인 스롱이 4점을 몰아치며 극적인 승리를 따냈다. 김민아(NH농협카드) 백민주(크라운해태) 이신영(휴온스) 임경진(하이원리조트) 등도 16강 무대에 올랐다.

대회 4일차인 23일에는 오후 12시부터 PBA 128강이 다섯 번에 나눠 진행된다. 오후 2시30분과 오후 7시30분에는 LPBA 32강 대진이 함께 진행된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]