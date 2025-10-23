진지희, 연극 ‘노인의 꿈’ 무대 오른다…하희라·이일화 등 호흡

배우 진지희 = 더해리미디어 제공

배우 진지희가 네이버웹툰 평점 9.9의 노인의 꿈(작가 백원달)을 원작으로 한 연극 무대에 오른다.

제작사 수컴퍼니는 연극 노인의 꿈이 내년 1월9일부터 3월22일까지 LG아트센터 서울U+스테이지에서 공연된다고 23일 밝혔다.

노인의 꿈은 작은 미술학원을 운영하는 봄희가 자신의 영정사진을 직접 그리기 위해 찾아온 할머니 춘애를 만나며 시작되는 이야기를 그렸다.

주인공 봄희 역에는 하희라, 이일화, 신은정, 봄희를 찾아온 힙한 할머니 심춘애 역에는 김영옥, 김용림, 손숙까지 연기파 배우들이 대거 합류해 기대를 모으고 있다.

진지희는 봄희의 의붓딸 정꽃님 역을 맡는다. 최근 연극 시련으로 강렬한 내면 연기로 호평을 얻은 만큼, 이번 작품에서 보여줄 또 다른 얼굴이 기대된다.

정꽃님은 어렸을 때부터 다니던 미술학원 원장 봄희가 아버지와 결혼하면서 새엄마와 인연을 맺는 캐릭터다. 사람은 나이에 상관없이 꿈을 찾아갈 수 있다는 주제를 따라 꿈이 없던 사춘기 소녀가 꿈을 찾아가는 여정을 보여준다.

인생의 마지막을 바라보는 노인의 삶부터 부모님과 사이가 어색한 중년의 딸, 그리고 새엄마를 어떻게 대해야 할지 혼란스러워하는 고등학생 자녀까지 모든 세대를 아우르는 따뜻한 이야기 속 진지희는 꿈을 향한 여정의 아름다움을 보여주는한 축을 담당해 연극에 깊이를 더할 예정이다.

소속사 더해리미디어는 “진지희는 드라마는 물론 영화, 연극까지 다양한 분야로 활동 범위를 넓혀가고 있다. 최근에는 주인공으로 캐스팅된 차기작의 촬영을 끝마치기도 했다. 내년 막이 오르는 노인의 꿈을 위해서도 누구보다 열심히 준비할 진지희의 무대에 많은 응원과 관심 부탁드린다”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

