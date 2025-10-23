넷플릭스, ‘피지컬:아시아’서 韓 작품 최초 ‘색상 자막’ 도입

넷플릭스가 오는 28일 공개 예정인 ‘피지컬: 아시아’에 넷플릭스 한국 작품 중 최초로 각 언어별 색상 자막을 시도한다.

넷플릭스는 23일 “빠른 호흡의 예능 장르 특성에 맞춰 2인 내레이터 화면해설 방식을 도입하거나, 이용자 피드백을 반영해 청각장애인용 자막을 개선하는 등 보다 나은 콘텐츠 접근성을 위해 꾸준히 노력해 왔다. 이번 색상 자막 역시 이러한 노력의 일환으로, 전 세계 이용자에게 새로운 몰입형 시청 경험을 제공하고자 자막에 색상을 적용해 발화자를 직관적으로 구분했다”고 설명해며 ”명확한 목적 아래 자막에 색상을 적용한 것은 넷플릭스 한국 작품 중 최초로 시도되는 사례”라고 밝혔다.

’피지컬: 아시아’는 한국, 일본, 태국, 몽골, 튀르키예, 인도네시아, 호주, 필리핀 등 8개국이 국기를 걸고 펼치는 피지컬 전쟁으로, 다양한 국적의 참가자들이 출연하는 만큼 여러 언어가 동시에 오간다. 국가대항전인 만큼 각국의 문화와 색깔이 담긴 다채로운 전략, 팀워크를 만나볼 수 있다.

이에 작품 내 지정된 팀별 색상과 동일한 컬러를 사용해, 시청자가 특정 언어에 익숙하지 않더라도 자막의 색상만으로 발화자를 직관적으로 구분하고 대화 흐름을 쉽게 파악할 수 있도록 했다. 예를 들어, 한국 참가자의 대사는 빨간색 배경 자막으로, 일본 참가자의 대사는 파란색 자막으로 표시되는 방식이다. 특히, 국제 웹 표준화 기구 W3C(The World Wide Web Consortium)의 접근성 가이드라인 기준도 충족했다.

색상 자막은 한국어·영어 청각장애인용 자막을 포함해 최대 33개 언어에 적용되며, iOS 기반 디바이스에서는 별도 설정을 통해 이용할 수 있다. 자막 설정을 활성화하지 않을 경우, 외국어 자막은 색상 효과가 적용되지 않은 일반 자막으로 시청할 수 있다.

넷플릭스 관계자는 "서로 다른 언어와 문화가 한자리에 모이는 <피지컬: 아시아>​에 색상 자막을 도입해 언어의 경계를 넘어선 몰입감을 선사하고자 했다"라며, "넷플릭스는 앞으로도 모든 이용자가 최상의 엔터테인먼트 경험을 동등하게 누릴 수 있도록 접근성 확대를 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 전했다.

