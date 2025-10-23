투모로우바이투게더, 日 5대 돔투어 연다

그룹 투모로우바이투게더가 일본 5대 돔 투어에 나선다.

투모로우바이투게더는 지난 22일 진행된 일본 정규 3집 ‘Starkissed’ 발매 기념 쇼케이스에서 “11월부터 일본 5대 돔 투어를 진행하게 됐다”라고 직접 밝혔다. 현장에서 열띤 함성이 쏟아졌고 멤버들은 “모아(MOA.팬덤명) 분들이 좋아하시는 모습을 보니 괜히 울컥한다. 실망시키지 않을 무대를 보여드릴 것”이라며 각오를 다졌다.

투모로우바이투게더는 지난 8월 22~23일 서울 고척스카이돔에서 네 번째 월드투어 ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : TOMORROW>’ 포문을 열었다. 오는 11~12월에는 일본 3개 도시 6회 공연을 진행할 예정이었지만 현지 팬들의 뜨거운 반응에 힘입어 내년 1~2월 도쿄와 오사카 추가 공연을 결정했다.

콘서트는 11월 15~16일 사이타마에서 시작돼 12월 6~7일 아이치, 12월 27~28일 후쿠오카, 2026년 1월 21~22일 도쿄, 2월 7~8일 오사카까지 총 5개 도시 10회 공연으로 이어진다. 투모로우바이투게더는 베루나 돔, 반테린 돔 나고야, 미즈호 페이페이 돔 후쿠오카, 도쿄 돔, 교세라 돔 오사카 등 일본 5대 돔을 뜨겁게 달군다.

이들은 지난해 펼친 월드투어 ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE>’로 K-팝 아티스트 중 최단기간 일본 4대 돔에 입성한 바 있다. 이번에 한층 확장된 규모로 ‘스테이지텔러’(스테이지와 스토리텔러의 합성어)의 위상을 펼칠 예정이다.

투모로우바이투게더는 지난 22일 일본 정규 3집 ‘Starkissed’를 공식 발매했다. 음반은 발매 첫날 26만 6415장 팔리며 오리콘 최신 차트(10월 21일 자) ‘데일리 앨범 랭킹’ 정상을 찍었다. 타이틀곡 ‘Can’t Stop’ 역시 오리콘 ‘데일리 디지털 싱글 랭킹’(10월 20일 자) 1위에 오르며 팀의 영향력을 입증했다. 또한 이들은 오는 24일 EX ‘Music Station’, 25일 NHK ‘Venue101’ 등 일본 방송에 출연한다.

