규현, 연말콘 개최...오케스트라와 함께 'The Classic'

가수 규현이 EP 발매에 이어 연말 단독 콘서트를 열며 2025년 남은 하반기를 꽉 채운다.

규현은 오는 12월 19~21일 3일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '2025 규현 (KYUHYUN) Concert 'The Classic''(이하 'The Classic')을 개최한다.

'The Classic'은 규현이 11월 20일 발매하는 EP와 동명으로 진행된다. 규현의 목소리로 완성되는 단 하나의 클래식을 예고, 규현은 오케스트라와 함께 한 해의 끝을 풍성한 선율로 물들이며 깊은 울림을 전한다.

특히, 규현은 'The Classic'을 통해 신곡을 포함한 다채로운 빛깔의 세트리스트를 선사, 무대 위 또 하나의 이야기를 펼쳐내며 연말을 아름답게 장식할 예정이다.

단독 콘서트에 앞서 규현은 EP 'The Classic'을 선보인다. 이는 발라더 규현의 구심점을 되짚는 EP로, 규현 하면 떠오르는 고품격 발라드곡들로 리스너들과 깊은 교감을 나눈다. 규현만의 감미로운 음색과 섬세한 감정 표현을 만날 수 있을 전망이다.

