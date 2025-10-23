[레전드의 인생 후반전] ‘태권브이’에서 ‘교수님’ 변신… 이대훈 “행복하게, 또 즐겁게”

한국 태권도 간판스타 이대훈 동아대 태권도학과 교수가 지도자로서 새출발을 알렸다. 이 교수가 경기도 안산 와스타디움에서 태권도복을 입고 주먹을 불끈 쥐는 포즈를 취하고 있다. 사진=김두홍 기자

“초등학교 3학년 때 운동을 시작했거든요? 그때 그 시절처럼 기분이 참 설렙니다.”

한국 태권도의 간판스타이자 레전드인 이대훈은 인생의 또 다른 출발선에 서 있다. 2020 도쿄 올림픽(2021년 개최)을 끝으로 선수 생활에 마침표를 찍은 그는 해설자와 행정가, 유튜버, 방송인 등 다양한 역할을 넘나들며 만능 엔터테이너로 활약해 왔다. 여기서 직함 하나가 더 생겼다. 바로 ‘교수’다. 대학 강단에 서서 본격적으로 태권도 후학 양성에 힘쓰고 있다.

산전수전 다 겪어 본 올림픽 메달리스트지만, 지도자로 이제 막 첫발을 뗐다. 지난 3월 동아대 태권도학과 교수로 임용된 그는 “처음엔 교수님이라는 말이 너무 어색했다”면서도 “그래도 조금은 시간이 지나니까 익숙해진 편”이라고 껄껄 웃었다.

새 시작은 언제나 설렘으로 가득하다. 낯선 강의실과 처음 마주한 제자들, 오랜만에 다시 느껴보는 긴장감이 도리어 이 교수의 가슴을 뛰게 한다. “당연한 얘기지만 아직도 많이 부족하다. 부끄럽지 않기 위해 더 많이 성장해야 한다는 책임감이 있다”는 게 그의 설명이다. 그 누구보다 치열하게 경쟁했던 ‘선수 이대훈’은 이제 교단 위 ‘스승 이대훈’으로, 인생의 두 번째 라운드를 힘차게 펼쳐가고 있다.

교육자로 변신한 이대훈 동아대 교수가 학생을 지도하고 있다. 사진=동아대 제공

이대훈 동아대 교수. 사진=김두홍 기자

◆태권소년, 세계를 호령하다

이 교수의 태권도 인생은 가족의 영향이 컸다. 도장을 운영하던 부모님 덕에 늘 태권도와 함께했다. 이 교수는 “어릴 때 부모님이 출근하시면 같이 도장에 가서 오픈 준비를 도왔다”고 떠올리며 “에너지가 정말 넘쳐흐르는 아이였다. 형, 누나들과 어울리면서 자연스럽게, 꽤 진지하게 태권도에 빠져들었다”고 미소 지었다.

초등학생이 된 후로는 또래를 넘어 중학생 형들과 견줄 실력을 뽐냈다. “그때 아버지가 ‘얘는 운동해야겠다’고 하셨다”며 “선수의 꿈을 제대로 키우기 시작한 건 5학년 때다. 서울시 대표 선발전에 출전했는데, 덜컥 우승했다. ‘아, 내가 서울에서 제일 잘하는 선수구나’를 느꼈던 순간이다. 그 기억은 여전히 새록새록하다”고 회상했다. 그 성취감이 태극마크로 향하는 출발점이 됐다.

이대훈이라는 이름 석 자 앞에는 언제나 ‘최고’라는 수식어가 붙었다. 아시아선수권, 세계선수권, 아시안게임 등 수많은 금메달을 목에 걸었을 정도다. 다만 올림픽 정상만큼은 끝내 닿지 못했다. 은메달(2012 런던)과 동메달(2016 리우데자네이루), 한 차례씩 목에 걸었다. 4대 메이저 대회서 모두 우승하는 그랜드슬램 달성을 놓친 만큼 아쉬움이 컸다.

지금은 후련한 마음뿐이다. 이 교수는 애틋한 표정으로 “출전했던 올림픽 때마다 항상 ‘이때 이렇게 했으면 이기지 않았을까’ 상상은 했다”면서 “그래도 지금 돌아보면 후회하지 않는다. 만족스러운 커리어를 쌓았다고 생각한다”고 전했다. 그러면서 ‘탈룰라’라는 단어로도 유명해진 영화 쿨 러닝을 언급했다. 동계 스포츠 황무지인 열대국가 자메이카의 봅슬레이 선수들이 역경을 극복하며 동계 올림픽에 도전하는 과정을 담은 영화다.

이 교수는 “괴로웠던 시간도 있었지만, 우연히 영화 쿨 러닝을 보면서 마음가짐을 바꿀 수 있었다”며 “영화에서 ‘금메달이 없어서 만족할 수 없다면, 그것을 얻는다 해도 만족할 수 없다’는 대사가 뇌리를 스쳤다. 그제야 ‘그래. 괜찮다’는 생각이 들더라. 선수 이대훈에겐 박수를 보내주고 싶다”고 말했다.

이대훈 동아대 교수. 사진=김두홍 기자

이대훈 동아대 교수. 사진=김두홍 기자

◆배움의 길 위에 서다

이 교수는 강의에 집중하기 위해 동아대가 위치한 부산으로 이사했다. 평생 서울에서만 살았던 터라 망설였을 법하다. 하지만 고개를 저었다. 그는 “처음엔 홀로 내려왔다가 이제는 아내와 아들 모두 함께하고 있다”며 “예전부터 1년에 한 번은 꼭 여행을 오던 도시라 익숙하다. 부산이라 괜찮다고 오히려 격려해 줬다. 내 꿈을 응원해 준 가족들이 든든하면서도 고맙고, 미안하다”고 진심 어린 마음을 털어놨다.

대학 강단에 서는 건 오랜 꿈이기도 했다. “대학 선수 때 교수님들을 보면서 ‘운동만 하는 게 아니라 공부도 열심히 하면 언젠가는…’ 하는 마음이 있었다”는 이 교수는 “은퇴 후에도 바쁘게 다양한 활동을 했지만, 학업을 놓치고 싶진 않았다. 대학원을 다니는 등 계속 준비하고 있었는데, 이렇게 좋은 기회를 잡게 됐다”고 했다.

교단에 선 지 어느덧 반년째다. “설레는 마음이 크다. 초등학교 3학년 때 처음 태권도를 시작하던 시절과 비슷한 것 같다”며 “아직도 많이 부족해서 더 잘하고 싶다. 학생들을 지도하기 위한 교수법이나 저만의 노하우를 만들어가는 중”이라고 말했다.

속도는 느리더라도, 마음은 언제나 즐겁게 달려가겠다는 각오다. 이 교수는 “인생 모토가 행복하게 사는 것이다. 그러려면 재미있어야 한다. 어느 순간 스트레스를 받으면 ‘이건 내 길이 아닌가 보다’라고 생각할 듯싶다”면서 “최대한 즐기면서, 학생들과 함께 배우는 시간을 보내려고 한다. ‘어떻게 해야 조금이라도 더 즐겁게 가르칠 수 있을까, 학생들이 더 즐겁게 배울 수 있을까’ 늘 고민하고 있다”고 강조했다.

이대훈 동아대 교수가 학생들을 지도하고 있다. 사진=동아대 제공

사진=동아대 제공

◆‘예능인’ 이대훈

이 교수에게 TV 예능 프로그램 ‘뭉쳐야 찬다’는 특별한 의미가 있다. “어떻게 보면 태권도만큼이나 소중한 존재다. 태권도를 통해 뭉찬에 출연할 수 있었고, 뭉찬을 통해 사람들에게 ‘이대훈’이라는 이름을 더 널리 알렸다”는 설명이다. 실제로 뭉찬 ‘원년 멤버’로서 7년여째 활약 중이며 축구 실력으로도 시청자들의 놀라움을 샀다. “선수 시절처럼 몰입하게 되더라. 승부욕이 또 발동했다”고 너털웃음을 지었다.

예능을 단순 오락 무대로만 보지 않는다. “스포츠가 가진 긍정적인 에너지를 대중에게 전하고 싶었다”며 “태권도를 좀 더 친숙하게 느끼게 하는 창구라고 생각한다”고 말했다. 이 교수는 대한태권도협회와 국기원, 태권도진흥재단, SBS 스포츠가 함께 제작하는 ‘내일은 태권왕’에도 출연 중이다. 전국을 오가며 태권도 꿈나무들과 호흡하는 프로그램이다.

“태권도의 매력을 더 많은 아이들에게 전달하고자 했다”고 했다. 더불어 “스포츠 스타 한 명이 종목의 흥행을 이끄는 건 자연스러운 일이라고 본다”며 “특히 어릴 때부터 보고 자란 선수가 성인이 돼 국가대표가 되는 과정은 그 자체로 감동을 준다”고 말했다. “피겨스케이팅의 김연아, 축구의 이강인처럼 태권도에도 그런 스타가 나와야 한다. 저보다 더 뛰어난 후배가 태권도를 다시 주목받게 만들어줬으면 좋겠다. 그 씨앗이 자라나는 무대가 더 많아지길 바라고, 그 길을 함께 돕고 싶다”는 게 이 교수의 청사진이다.

이대훈 동아대 교수. 사진=김두홍 기자

이대훈 동아대 교수. 사진=김두홍 기자

◆“체력 하나는 자신 있습니다!”

누구보다 분주한 일상을 보낸다. 강단에서는 학생들을 가르치고, 밖으로는 방송과 태권도 관련 활동으로 대중과 소통한다. 이 교수는 “동아대에서 ‘외부 활동으로 학교를 널리 알리는 역할도 해줬으면 한다’고 적극적으로 지원해 주신다”며 “덕분에 마음 편히 활동할 수 있고, 오히려 책임감이 더 커졌다”고 목소리를 높였다. 이어 “그만큼 더 열심히 해야겠다는 경각심이 든다. 어느 쪽도 허투루 할 수는 없다. 학생들을 어떻게 지도해야 할지, 또 연구는 어떻게 병행할지 계속해서 고민 중”이라고 했다.

교수로서는 초심자의 길을 걷고 있다. “처음부터 잘할 수는 없겠지만, 학생들과 호흡을 맞춰가며 성장하고 싶다. 나이 차가 크지 않아 소통은 자신 있다”고 웃었다. 그는 “이 직업은 마음먹기에 따라 한없이 바쁘게도, 여유롭게도 살 수 있다고 하더라. 체력 하나는 자신 있다. 열심히 하려고 한다. 또 할 수 있을 때까지 부지런히 달려볼 생각”이라고 의지를 불태운다.

궁극적인 목표는 단순하다. “좋은 교수, 좋은 사람으로 기억되는 것”이라고 했다. 이 교수는 “먼 훗날 학생들에게 ‘저런 지도자는 되지 말아야지’가 아니라 ‘괜찮았던 것 같다’는 말을 들을 수 있다면 충분하다. 가족과 행복하게 지내고, 태권도와 함께 더 넓은 세상에서 영향력을 펼칠 수 있다면 그게 내 인생 2막의 완성 아닐까 싶다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

