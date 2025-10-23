[PO4] 8회를 기다렸던 폰세 카드?…타이밍은 기다려주지 않는다

사진=뉴시스

어긋난 계획, 타이밍마저 잃었다.

프로야구 한화가 일격을 당했다. 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전서 4-7로 패했다. 최악의 시나리오가 펼쳐졌다. 기대했던 잠실이 아닌, 대전으로 돌아가게 됐다. 시리즈 전적 2승2패로 동률이 된 양 팀의 승부는 5차전으로 향한다. 벼랑 끝에서 마지막 혈투를 치러야 한다.

지난 3경기서 2승1패를 거둔 한화. 가을야구서 여유는 사치다. 정상을 노리고 있는 만큼, 최대한 빠르게 PO를 마무리해야 한다. 이날 경기를 앞두고 한화는 총력전을 다짐했다. 미출전 명단에 포함된 류현진, 문동주를 제외한 모든 선수가 대기한다. 김경문 한화 감독은 “상대도 마찬가지겠지만, 우리도 모든 투수를 다 준비한다. 상황에 따라 외국인도 나온다”고 밝혔다.

초반 흐름은 계획대로 흘러갔다. 루키 정우주가 3⅓이닝 3피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 호투했다. 긴 이닝을 소화한 것은 아니지만 ‘푸른 피의 에이스’ 원태인과 팽팽한 선발 맞대결을 펼쳤다. 바통을 이어받은 김범수, 박상원도 각각 ⅔이닝, 1이닝 잘 막았다. 타선도 힘을 냈다. 문현빈이 1회 초 1타점 적시 2루타를 때려낸 데 이어 5회 초 3점짜리 대포를 신고했다.

사진=뉴시스

이제부터는 ‘지키는 야구’가 필요했다. 4-0, 안정적인 점수 차라 판단했던 것일까. 한화의 희망가는 6회부터 꼬였다. 2년차 좌완 투수 황준서를 기용했다. 큰 경기 경험이 많지 않은 데다 상대적으로 좌타자에게 약하다. 통산 피안타율을 살펴보면 우타자 상대로 0.202로 강한 반면, 좌타자에겐 0.330나 된다. 좌타자 김지찬, 김성윤, 구자욱에게 3루타, 볼넷, 안타를 헌납했다.

위기관리가 제대로 되지 않았다. 4-1. 무사 1,2루에 봉착한 한화는 마무리 김서현을 조기 투입했다. 결과론이지만 최악의 수가 됐다. 1사 1,3루서 김영웅에게 3점짜리 홈런을 맞았다. 끝이 아니다. 주도권을 뺏긴 한화 마운드는 7회, 다시 술렁였다. 1사 1,2루. 투수는 한승혁이었다. 3점짜리 대포를 허용했다. 공교롭게도 이번에도 상대는 김영웅이다. 초구를 통타당했다.

스포츠에 만약은 없다고 하지만, 외인 카드를 빠르게 꺼내들었으면 어땠을까. 김 감독은 “경기 결과(패배)에 대해선 감독 잘못”이라고 운을 뗀 뒤 “6, 7회 잘 막았다면 코디 폰세가 8회에 올라갔을 것”이라고 설명했다. 잠시 가까워진 듯했던 한국시리즈(KS·7전4선승제)가 다시 저만치 멀어졌다. 무엇보다 팀 분위기를 추스르는 게 먼저일 터. 김 감독은 “(김)서현이의 볼 자체는 좋았다고 본다. 5차전에선 김서현이 마무리로 나갈 것”이라고 굳은 믿음을 내비쳤다.

사진=뉴시스

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

