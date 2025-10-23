극장서 만난 BTS, 83개국 94만 아미와 함께

그룹 방탄소년단의 공연 실황 상영이 성공적으로 마무리됐다.

방탄소년단은 ‘BTS MOVIE WEEKS’ 글로벌 상영을 통해 글로벌 팬들과 만났다. 이번 프로젝트는 전 세계 극장에서 팀의 공연 실황을 상영한 대규모 이벤트로 약 한 달간 한국, 미국, 멕시코, 영국 등 83개 국가/지역의 2700여 개 극장에서 진행됐다. 일본에서는 11월 중순까지 상영이 이어진다. ‘BTS MOVIE WEEKS’는 전 세계 아미(ARMY.팬덤명)의 뜨거운 관심 속에 누적 관객 수 94만 명을 돌파해 방탄소년단을 향한 여전한 기대감과 폭넓은 인기를 입증했다.

‘BTS MOVIE WEEKS’는 다양한 온·오프라인 이벤트로 팬들에게 즐거움을 선사하며 극장을 공연장으로 만들었다. 모든 회차가 싱어롱 상영회로 진행돼 관객들은 방탄소년단의 공식 응원봉인 ‘아미밤’을 지참하고 신나게 흔들면서 영상을 즐겼다. 이 외에도 메가박스 코엑스점과 더현대 서울 튠스토어에서 포토존, 홀로그램 포토부스, 슬로건 꾸미기 등 팬들이 직접 참여할 수 있는 공간이 마련됐으며 글로벌 각지에서도 여러 이벤트가 병행됐다. 극장 방문이 어려운 팬들을 위해 공식 홈페이지에서 슬로건 다운로드 기능을 제공하는 등 온·오프라인을 아우르는 팬 참여가 이어졌다.

‘BTS MOVIE WEEKS’는 방탄소년단의 여정과 성장의 순간을 되짚는 네 편의 공연 실황을 한데 모은 프로젝트다. 처음으로 KSPO DOME에 입성했던 ‘BTS 2016 Live 花樣年華 On Stage : Epilogue’, 빌보드 뮤직 어워드(Billboard Music Awards) 수상 후 글로벌 아티스트로 도약하던 시기의 ‘BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL’이 포함됐다.

이와 함께 한국 가수 최초로 영국 웸블리 스타디움에서 단독 공연을 펼친 ‘BTS 2019 WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ LONDON’도 다시 만날 수 있었다. 웸블리 공연 당시 방탄소년단은 양일간 12만 관객을 운집시켰다. 또한 데뷔 8주년을 기념한 온라인 팬미팅 ‘BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO’도 상영됐다. 이 공연은 전 세계 195개 국가/지역에서 133만 명 이상이 시청해 팬데믹 시기에도 남다른 영향력을 보여줬다.

‘BTS MOVIE WEEKS’의 상영작들은 4K 초고화질과 5.1 입체 음향으로 리마스터링돼 생생한 현장감을 구현했다. 압도적인 영상미와 사운드를 통해 관객들은 공연장의 열기와 감동을 그대로 체험하게 했다.

