‘최시훈♥’ 에일리, 2세 간절한 마음 “이번 달 안 되면 시험관 시술”

가수 에일리가 2세 준비를 위해 노력 중인 근황을 전했다.
22일 에일리의 유튜브 채널에는 ‘기적이 찾아오길 바라며.. 최상의 몸상태를 위한 관리 시작’이라는 제목의 영상이 공개됐다.
에일리는 “안녕하세요 여러분. 최근 임신 준비를 하면서 제 일상에 많은 변화가 생겼어요. 생각보다 쉽지 않은 과정이라 걱정도 많지만, 하루하루 꾸준히 운동하고 식단을 관리하면서 잘 이겨내고 있습니다”라며 “아직은 자연임신을 기대하고 있지만, 필요하다면 시험관 시술도 준비해야 할 수도 있을 것 같아요. 이 과정을 먼저 겪어보신 선배님들의 조언이나 경험담을 댓글로 남겨주시면 정말 큰 도움이 될 것 같아요”라고 전했다.
영상 속에서 에일리와 남편 최시훈은 함께 식단을 관리하며 다이어트를 병행하는 모습을 보였다.
최시훈은 “아기가 생각보다 정말 안 생기더라. 아내와 내가 둘 다 젊고 건강하니까 마음만 먹으면 바로 생길 줄 알았다. 이번달 마지막으로 자연임신을 도전한다. 노력해보고 이번달에 안되면 시험관 시술도 할 생각이다. 요새 아내가 임신 계획하는 영상을 많이 보고 있다. 아까도 보면서 울더라”며 현실적인 고민을 털어놨다.
이에 에일리는 “나처럼 자연임신이 어려운 사람들 영상 보니까 너무 공감이 되더라. 생각만 했는데 지금 또 울컥한다”며 눈시울을 붉혔다.
그녀는 이어 “데뷔하고 제대로 쉰 적이 없다. 너무 내 자신을 혹사시키면서 일을 했나 싶더라. 속상하고 남편한테도 미안하다”며 오랜 시간 숨겨온 속내를 고백했다.
이에 최시훈은 “같이 노력하면 충분히 다 이겨낼 수 있다. 내가 옆에서 자기 많이 챙겨주겠다”고 따뜻하게 위로하며 감동을 자아냈다.
한편, 에일리는 지난 4월 배우 출신 사업가 최시훈과 결혼했다. 두 사람은 결혼 이후 유튜브 채널을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.
