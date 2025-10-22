[PO4 패장] 지키지 못한 4점 차 리드…김경문 감독 “경기 결과, 감독 잘못”

사진=뉴시스

“감독의 잘못이다.”

프로야구 한화의 발걸음이 한층 무거워졌다. 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전서 4-7로 패했다. 선발투수로 나선 루키 정우주가 3⅓이닝 무실점으로 깜짝 호투했지만, 불펜 쪽에서 대형 방화가 일어났다. 무엇보다 상대 중심타자 김영웅을 막지 못한 부분이 뼈아프다. 김영웅에게만 6실점했다. 6회 말과 7회 말 연거푸 3점짜리 홈런을 허용, 주도권을 뺏기고 말았다.

다음은 경기 후 김경문 한화 감독과의 일문일답이다.

Q. 경기 총평을 말해 달라.

“경기 결과에 대해선, 감독이 잘못한 거라고 생각한다. 홈으로 돌아가서 5차전 준비 잘하겠다.”

Q. 구체적으로 무엇이 아쉬웠나.

“너무 디테일하게 얘기하긴 그렇다. (정)우주가 잘 던졌는데. 사실 4차전에서 끝냈으면 좋았을 텐데, 많이 아쉽다.”

Q. 6회, 황준서 대신 폰세 등판 가능성은 없었나.

“만약 6,7회 막았으면 8회 올라갔을 것이다.”

Q. 김서현, 좀 더 여유있는 상황서 등판했다면 어땠을까.

“결과론인데. (김)서현이의 공이 나쁘진 않았다. 자꾸 맞다 보니 본인이 위축돼서 그렇다. 볼 자체는 좋았다고 본다. 문동주로 두 경기 이겼지만, 야구가 문동주만으로 이길 순 없다. 5차전에선 김서현이 마무리로 나올 것이다.”

Q. 5차전 선발은.

“폰세다.”

Q. 5차전서 와이스도 등판할 수 있나.

“오늘 우리 불펜들 중 좋은 이도, 안 좋은 이도 있었다. 외국인이 많이 던질 것 같다.”

Q. 문동주 등판 가능성도 있나.

“컨디션을 봐야 한다.”

