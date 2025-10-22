[PO4 승장] 수장도 반한 짜릿한 역전승…박진만 감독 “김영웅, 최고의 선수”

사진=삼성라이온즈 제공

“이렇게 짜릿한 경기, 처음이다.”

프로야구 삼성이 저력을 발휘했다. 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전서 7-4 역전승을 일궜다. 5회까지 0-4로 끌려갔으나, 삼성이 자랑하는 대포를 앞세워 뒤집었다. 수훈선수는 단연 김영웅이다. 5번 및 3루수로 선발출전해 4타수 3안타(2홈런) 6타점 2득점을 홀로 책임졌다. 헤르손 가라비토(2이닝), 이호성, 김재윤(이상 1이닝) 등 불펜진도 실점 없이 뒤를 받쳤다.

다음은 경기 후 박진만 삼성 감독과의 일문일답이다.

Q. 경기 총평을 말해 달라.

“김영웅이 쓰러져 있는 팀을 일으켰다. 선수들이 한 단계 도약했다고 본다. 경기하면서 이렇게까지 짜릿한 것은 처음이다.”

Q. 제스처가 크더라.

“그건 나도 모르게 나왔다. 그렇게 친다는 것 자체가, PS에 활약해준다는 게 대단하다. 최고의 선수라고 생각한다.”

Q. 5차전, 상대가 마무리는 김서현이라고 못박았다.

“우리가 김서현 올라왔을 때, 좋은 결과를 냈다. (그래도) 김서현 나오기 전에 끝났으면 좋겠다. 마무리 안 나오는 게 더 좋지 않나.”

Q. 5차전 선발은.

“최원태다. (최원태가 요즘 폰태라 불린다) 오늘도 그랬지만, 5차전도 벼랑 끝 아닌가. 최원태가 대전에서 좋은 활약을 해줬고 컨디션도 괜찮다. 5차전에서도 좋은 활약 해줬으면 한다.”

Q. 가라비토, 5차전도 나올 수 있나.

“투구 수가 38개 정도 됐다. 몸 상태를 체크해 봐야할 것 같다. 가라비토가 동점서 분위기 가져올 수 있게끔, 역전할 수 있는 환경 만들어줬다.”

Q. 5차전 미출전은.

“(아리엘) 후라도가 좀 힘들지 않을까 싶다.”

Q. 선수 때의 극적인 홈런과 감독으로 본 홈런 중 무엇이 더 짜릿했나.

“선수 때 PS서 극적으로 홈런 친 기억이 없다. 김영웅의 홈런 2방이 짜릿했다. 감독이지만, 정말 대단하다는 생각을 했다.”

Q. 원태인이 홈런 맞았을 때는.

“홈런을 맞고, 오늘이 왠지 마지막일 수도 있겠다고 생각했다. 우리 선수들이 끝까지 물고 늘어지는 것을 보고 저력이 있구나 싶었다.”

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

