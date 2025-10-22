신지, ‘♥문원’과 결혼 앞두고 신 포르쉐 구입…“좋은 일 많이 생기게”

가수 신지(코요태)가 절친 문원과의 여행 일상을 공개했다.
22일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 “15년간의 애증이 담긴 포르쉐 팔고 새로운 차 구입했습니다..”라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 신지는 신지는 “다들 우리를 부부로 기정사실 해서 봐 주더라”고 말하자, 문원은 “어쩔 수 없고. 내 거니까”라고 답해 웃음을 안겼다.
신지는 또 15년간 타던 포르쉐를 정리하고 같은 차종의 중고 차량을 새로 구입했다. 그는 “아이가 많이 울고 천장이 머리에 닿는다. 15년 되니까 관리해도 쉽지 않더라. 일부러 중고로 구입했다”고 설명했다.
그는 오랜 세월 함께한 차량에 대한 애정을 드러내며 “이 사람한테 내가 좀 부탁했다”고 말했고, 문원은 “제가 끝까지 잘 관리할 거다”고 답했다.
신지는 차가 자신의 생명을 구했던 사고도 털어놨다. “고속도로에서 앞차가 밟은 판 스프링이 얼굴쪽으로 날아왔는데 앞차가 거의 반파가 됐더라. 나는 보험처리를 받았는데 그 트라우마가 있어서 한동안 운전을 못 했다”고 말했다.
마지막으로 두 사람은 새 차 앞에서 고사를 지내며 “좋은 일 많이 생기게 해주세요”라고 기도했다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]