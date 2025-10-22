[PO4] 위기의 사자들 건져올린 난세의 히어로… 김영웅, 김서현 무너뜨리는 동점 스리런포 작렬

사진=삼성라이온즈 제공

연이틀 홈런, 그것도 가장 극적인 순간에 뽑아냈다.

김영웅(삼성)이 사자군단 ‘난세의 영웅’으로 떠올랐다. 22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와의 2025 KBO리그 포스트시즌(PS) 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전에 5번 타자 겸 3루수로 선발 출전한 김영웅은 팀이 1-4로 뒤지던 6회말, 극적인 동점 스리런포를 터뜨리며 포효했다.

‘푸른 피의 에이스’ 원태인이 5이닝 4실점으로 무너진 경기였다. 시리즈 1승2패였던 삼성, 가을이 이대로 종료될 수 있다는 공포에 휩싸였다. 바로 그때 반격이 시작됐다. 6회말 한화의 4번째 투수 황준서를 상대로 이닝 첫 타자 김지찬이 3루타, 이어 김성윤이 볼넷으로 출루했다. 구자욱이 좌전 적시타를 쳐내며 팀이 그토록 바랐던 첫 점수로 불씨를 지폈다. 다만, 르윈 디아즈가 바뀐 투수 김서현에게 2루 땅볼로 물러나 잠시 소강상태가 찾아왔다. 그때 김영웅이 움직였다.

이미 2회말에 선발 정우주 상대로 2루타 하나를 맛봤던 그는 뜨거운 타격감을 그대로 옮겨왔다. 1사 1·3루에서 김서현을 마주한 승부처, 2S의 불리한 카운트에서 3구째 시속 153㎞ 패스트볼에 완벽한 스윙을 냈다. 화끈하게 잡아돌린 이 타구는 맞자마자 홈런을 직감할 수 있었을 정도. 그대로 127m를 훨훨 날아 우측 외야 관중석 높은 곳으로 사라졌다.

연이틀 홈런포다. 전날(21일) 열린 3차전에서도 승부를 뒤집는 스리런포를 터뜨리며 PO 1호이자 올 가을 2호 홈런을 적립했던 그다. 이번에도 위기의 순간에 나타나 짜릿한 한방을 홈팬들에게 선물했다.

그의 PO 성적표는 타율 0.615(13타수 8안타), 2홈런 9타점으로 치솟았다. 난세의 영웅다운 미친 활약을 수놓고 있는 김영웅이다.

