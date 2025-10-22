[PO4] 원태인이 넘지 못한 문현빈의 벽… ‘벼랑 끝’ 삼성의 가을에 켜진 선명한 비상등

사진=삼성라이온즈 제공

‘푸른 피의 에이스’마저 무너졌다.

프로야구 삼성의 우완 원태인은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와의 2025 KBO리그 포스트시즌(PS) 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전에 선발 등판해 5이닝 6피안타(1피홈런) 3탈삼진 4실점을 기록하고 마운드를 내려갔다.

시리즈 전적 1승2패, 한 경기만 내주면 이대로 삼성의 가을이 종료되는 절체절명의 위기에서 마운드에 올랐다. 기대감은 컸다. 팀이 필요로 할 때마다 제 역할을 해주는 최고의 토종 에이스였기 때문. 앞서 펼쳐졌던 승자 독식 경기, NC와의 와일드카드결정전 2차전에서도 6이닝 무실점으로 포효했던 기억이 있다. SSG와의 준플레이오프 3차전에도 6⅔이닝 1실점 역투를 수놓았다. 그 기억 그대로 안방에 펼쳐놓길 바라며 마운드에 오른 원태인이었다.

사진=삼성라이온즈 제공

시작부터 잡음이 터졌다. 1회초 1아웃 이후 루이스 리베라토를 안타로 출루시켰다. 이어 3번 타자 문현빈에게 1타점 2루타를 맞고 선취점을 내주고 말았다.

에이스는 에이스였다. 예상치 못한 첫 실점에도 안정적으로 경기를 풀었다. 4회초까지 2개의 추가 피안타가 나왔지만, 실점을 막아세웠다.

문제는 5회초였다. 그의 앞을 가로막은 건, 단 한 번의 아쉬운 판단과 문현빈이라는 숙적의 존재였다.

선두타자 최재훈을 안타로 내보냈다. 이어 심우준이 시도한 희생번트, 원태인이 그 공을 주워 2루를 택했지만 너무 늦었다. 한화는 당연히 후속 손아섭에게도 번트 작전을 지시했다. 눈 깜빡한 사이에 1사 2·3루를 마주한 원태인은 리베라토를 2루 땅볼로 잡아내며 한숨을 돌리는 듯했다. 그때 문현빈이 원태인이 차리던 상을 뒤집었다. 2B2S에서 끈질긴 커트로 승부를 끌고 가더니, 7구째 시속 148㎞ 하이패스트볼을 그대로 당겨 경기장 우측 담장을 허물었다. 총알 같은 라인드라이브로 단숨에 3점의 실점을 원태인에게 안겼다.

원태인은 고개를 떨궜다. 이어진 노시환을 삼진으로 잡고 5회초 문을 힘겹게 닫았지만, 0-4의 열세는 그에게도 무거운 짐이었다.

사진=한화이글스 제공

원태인은 이날 84구의 공을 뿌렸다. 패스트볼 최고 구속은 150㎞을 찍었고, 슬라이더(15구), 체인지업(13구), 커터(10구), 투심(9구), 커브(6구) 등 다양한 변화구를 섞어 피칭에 나섰다. 잘 버텼지만, 문현빈이라는 단 하나의 벽이 너무 높았다.

결국 클리닝 타임이 지난 6회초, 헤르손 가라비토에게 마운드를 넘기고 경기를 마쳤다. 삼성의 앞길에도 먹구름이 끼고 말았다.

대구=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

