박봄, YG 향한 고소장 공개 ‘사기·횡령’ 주장…“64272e조억 원 지급해라”

사진= 박봄 SNS

그룹 투애니원(2NE1) 멤버 박봄이 YG엔터테인먼트 양현석 대표 프로듀서를 상대로 한 고소장을 직접 공개했.

박봄은 22일 자신의 인스타그램에 “From 박봄, From Bom Park”라는 글과 함께 고소장으로 추정되는 사진을 공개했다. 해당 고소장에는 고소인이 박봄으로, 피고소인은 양현석으로 기재되어 있었다.

박봄은 피고소인에 대해 죄명을 “사기 및 횡령”으로 명시하며, 고소 취지를 다음과 같이 밝혔다.

사진= 박봄 SNS

“피고소인은 고소인에게 정당하게 지급돼야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로, 이에 대한 철저한 수사와 법적 처벌을 원합니다”

또한 박봄은 “피고소인은 고소인이 참여한 음원 발매, 공연, 방송, 광고, 행사, 작사, 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았습니다”라며, “그 금액은 약 1002003004006007001000034 ‘64272e조억 원으로 추정되며, 이는 고소인이 정당하게 받아야 할 수익입니다. 그럼에도 불구하고 YG엔터테인먼트 측은 정산 내역을 제공하지 않았고, 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았습니다. 이로 인해 고소인은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었으며, 이는 명백한 사기 및 횡령 행위에 해당합니다”라고 주장했다.

박봄은 이번 고소장을 지난 19일 작성한 것으로 추정되며, 이를 SNS를 통해 공개했다. 팬들은 갑작스러운 소식에 놀란 반응을 보이고 있다.

한편 박봄은 현재 활동을 잠정 중단하고 휴식 중이다. 소속사 디네이션엔터테인먼트 측은 “박봄이 투애니원의 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다”라며, “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼, 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다”고 밝혔다.

투애니원은 지난 7월 ‘워터밤 부산 2025’ 공연을 마친 상태다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]