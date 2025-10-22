김송, 캄보디아 사건에 SNS 분노…“민주당 개입” 누리꾼과 설전

사진= 김송 SNS

가수 김송이 캄보디아에서 송환된 한국인 여성 범죄자 석방 문제를 두고 누리꾼과 설전을 벌였다.

김송은 22일 SNS에 “민주당 개입하에 또 다 석방돼서 풀려나가거나 죄질을 약하게 먹일 텐데”라고 글을 남겼다. 해당 게시물에는 캄보디아 현지에서 체포된 한국 여성 범죄자들의 얼굴이 담겼다.

일부 누리꾼이 김송의 발언에 항의하자 그는 “전세기 타고 온 64명 피의자 중 5명 석방 기사 봐달라”, “그럼 국민의 힘이 개입? 민주당이 다 장악했는데” 등의 댓글로 대응했다. 일부 댓글에는 개 이모티콘으로 반응하기도 했다.

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

논란이 계속되자 김송은 해당 게시물을 비공개로 전환했다. 이후 자신의 셀카 사진과 함께 “오늘은 개들이 많이 짖어대네. 시끄러 내로남불들”이라고 글을 올리며 불만을 이어갔다.

경찰은 현재 캄보디아 로맨스 스캠 범죄에 연루된 한국인 피의자 64명을 조사 중이다. 이 중 4명은 석방됐고, 1명은 영장이 반려됐으며, 일부 피의자는 도주 우려와 증거 인멸 가능성으로 구속영장이 발부됐다.

한편, 김송과 강원래는 오랜 연애 끝인 2003년 결혼해 예능 등에서 부부 일상을 공개하며 사랑받았다. 슬하에는 장남 선 군과, 결혼 11년 만인 2014년에 얻은 둘째가 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]