[PO4 토크박스] 벼랑 끝에서…삼성은 방망이를 믿는다 “문동주에게만 졌을 뿐”

“문동주에게만 졌을 뿐….”

벼랑 끝에서 반전을 꾀한다. 프로야구 삼성이 22일 대구 삼성라이온즈파크서 한화와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 플레이오프(PO·5전3선승제) 4차전을 치른다. 시리즈 전적 1승2패인 상황. 한 경기만 더 내주면 그대로 시즌을 마무리하게 된다.

분위기 자체는 나쁘지 않다. 특히 방망이 쪽 컨디션이 좋아 보인다. 한화가 자랑하는 최강 선발진을 상대로 좋은 모습을 보였다. 코디 폰세를 상대로 6점(6이닝)을 얻어낸 데 이어 라이언 와이스, 류현진을 4이닝 만에 끌어내렸다. 단, 불펜으로 변신한 문동주에겐 고전했다. 박진만 삼성 감독은 “문동주에게만 졌지, 다른 투수들은 잘 공략하고 있다고 본다”고 강조했다.

피로가 쌓이고 있다. 와일드카드(WC) 결정전에서부터 준플레이오프(준PO)를 거쳐 PO까지 올라왔다. 조금씩 투수진의 실점이 많아지고 있다. 타격감이 괜찮은 만큼, 앞에서 버텨주면 해볼만 하다는 계산이다. 박 감독은 “(시리즈를 앞두고) 최강 원투펀치를 어떻게 공략해야 하나 고민했다. 타자들이 잘 해줬다. 선발투수들이 조금만 제 몫을 해주면 좋을 듯하다”고 말했다.

