‘원빈 조카’ 한가을, 기안84에 업혀 웃음 폭발…과거 영상 재조명

배우 한가을(본명 황가을)이 배우 원빈의 친조카라는 사실이 알려지며, 과거 기안84, 이시언과 함께했던 영상 콘텐츠가 다시 주목받고 있다.

21일 한가을이 원빈의 조카라는 사실이 알려지자 그의 소속사 스토리제이컴퍼니는 엑스포츠뉴스에 “전부 사실”이라고 인정했다.

한가을은 원빈의 친누나의 딸로, 배우 원빈과 3촌 관계인 것으로 전해졌다. 연기에 대한 꿈을 꾸며 스스로 연예계에 발을 디뎠으며, 삼촌 원빈의 도움은 받지 않았다고 알려졌다.

사진= 이시언 유튜브 채널 ‘시언’s쿨’ 화면 캡처

2010년 영화 ‘아저씨’ 이후 작품 활동이 없는 원빈의 근황에 관심이 쏠리던 가운데, 조카 한가을의 존재가 공개되면서 대중의 시선이 집중되고 있다.

한가을은 지난해 10월, 배우 이시언의 유튜브 채널 ‘시언’s쿨’ 가을 운동회 콘텐츠에 출연했다. 당시 이시언의 소속사 신인 배우로 참여한 그는 “배우 한가을이다. 잘 부탁드린다”고 인사하며,

‘기분 좋은 소식이나 장기가 있나’라는 질문에 “요즘 헬스해서 근육이 생겼다”며 엉뚱하면서도 귀여운 매력을 뽐냈다.

그는 기안84, 오연서, 트레이너 후, 수현과 같은 팀으로 출전해 팀워크를 자랑했다. 특히 2인 1조 달리기에서 기안84와 환상적인 호흡을 보이며 이시언·예지 팀을 제치고 역전승을 거뒀다.

또 신문지 위에서 팀원 모두가 버텨야 하는 게임에서는 기안84에게 업혀 승부욕을 드러내며 웃음을 자아냈다.

한편, 네티즌들은 “진짜 조카가 나타났다”, “하관이 닮은 느낌”, “남다른 미모 심상치 않았다” 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

